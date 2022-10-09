MAX VERSTAPPEN KİMDİR?

Tam adı Max Emilian Verstappen olan Hollandalı pilot, 30 Eylül 1997 yılında Belçika'da dünyaya gelmiştir. Hasselt kentinde doğan ünlü ismin babası Jos Verstappen de eski bir Formula 1 pilotudur. Verstappen, Red Bull Racing kokpitinde katıldığı ilk yarış olan 2016 İspanya Grand Prix'ini kazanmış ve tarihin en genç Formula 1 kazanan pilotu unvanını almıştır.