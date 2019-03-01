Epic Games tarafından geliştirilen ve 200 milyonu aşkın oyuncusu kitlesine ulaşan Fortnite’ın merakla beklenen 8. sezonu başladı. 8. Sezon’un başlamasıyla birlikte oyuna devasa bir volkanın yasısıra hazine avları, korsan topları ve yeni oyun modları eklendi.
Oyunun farklı yerlerinde ortaya çıkan korsan topları hem gülle hem de insan fırlatabiliyor. Korsan Topu’nun fırlattığı oyuncular veya gülleler önlerine çıkan yapıları yıkıp geçerken çarptıkları rakip oyunculara da 100 hasar veriyor.
Yeni sezonda, Market Arabası, Arazi Golf Arabası ve X-4 Fırtınakanat mahzene kaldırılırken geliştiriciler oyunculara uçmak için farklı alternatifler sunuyor. Haritada ortaya çıkan dev yanardağ yüzünden oluşan volkanik gayzerler hava püskürterek üzerlerinde duran oyuncuları havaya fırlatıyor. Oyuncular bu gayzerleri kullanarak oyuna yeni eklenen Korsan Koyu ve Belalı Basamaklar gibi yerleri keşfedebilirler.
8. Sezon Tanıtım Videosu
50’YE 50 MODU GERİ GELDİ
Fortnite’ın Sınırlı Süreli Modlarından (SSM) biri olan 50’ye 50 V8.00 güncellemesiyle geri geldi. Bu modla, 50 kişilik iki takıma ayrılan oyuncular iki farklı otobüsle haritanın iki farklı bölgesine atlayacak ve kıran kırana bir hayatta kalma mücadelesine girişecek.
Oyunun yeni sezonuyla birlikte gelen bir diğer SSM ise Tehlikeli Yakınlaşmalar. Bu modda yalnızca Pompalı Tüfekler ve Sırt Roketleri yer alıyor. Oyuna başlar başlamaz çantalarında bir Sırt Roketi bulunan oyuncular yakın mesafeden birbirlerini avlamaya çalışacaklar.
YENİ HARİTA İŞARETLERİ
Fortnite’ın V8.00 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar artık kendilerine yakın bir yere koyulan Ada İşaretlerini görebilecekler. Oyuncular Ada İşareti kısayoluna iki kez bastığında ise işaretin olduğu yeri dikkat edilmesi gereken alan olarak işaretleyebilecek.
8. Sezon Savaş Bileti’ne Genel Bakış
Nişan alırken konulan Ada İşaretleri ise diğer oyunculara alanın tehlikeli olduğunu gösterecek. Ayrıca Ada İşaretleri ekranın üst kısmında gösterge olarak da görünecek ve oyuncular işarete ne kadar uzakta olduklarını bilecekler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.