Epic Games tarafından geliştirilen ve 200 milyonu aşkın oyuncusu kitlesine ulaşan Fortnite’ın merakla beklenen 8. sezonu başladı. 8. Sezon’un başlamasıyla birlikte oyuna devasa bir volkanın yasısıra hazine avları, korsan topları ve yeni oyun modları eklendi.

Oyunun farklı yerlerinde ortaya çıkan korsan topları hem gülle hem de insan fırlatabiliyor. Korsan Topu’nun fırlattığı oyuncular veya gülleler önlerine çıkan yapıları yıkıp geçerken çarptıkları rakip oyunculara da 100 hasar veriyor.

Yeni sezonda, Market Arabası, Arazi Golf Arabası ve X-4 Fırtınakanat mahzene kaldırılırken geliştiriciler oyunculara uçmak için farklı alternatifler sunuyor. Haritada ortaya çıkan dev yanardağ yüzünden oluşan volkanik gayzerler hava püskürterek üzerlerinde duran oyuncuları havaya fırlatıyor. Oyuncular bu gayzerleri kullanarak oyuna yeni eklenen Korsan Koyu ve Belalı Basamaklar gibi yerleri keşfedebilirler.

8. Sezon Tanıtım Videosu

50’YE 50 MODU GERİ GELDİ

Fortnite’ın Sınırlı Süreli Modlarından (SSM) biri olan 50’ye 50 V8.00 güncellemesiyle geri geldi. Bu modla, 50 kişilik iki takıma ayrılan oyuncular iki farklı otobüsle haritanın iki farklı bölgesine atlayacak ve kıran kırana bir hayatta kalma mücadelesine girişecek.

Oyunun yeni sezonuyla birlikte gelen bir diğer SSM ise Tehlikeli Yakınlaşmalar. Bu modda yalnızca Pompalı Tüfekler ve Sırt Roketleri yer alıyor. Oyuna başlar başlamaz çantalarında bir Sırt Roketi bulunan oyuncular yakın mesafeden birbirlerini avlamaya çalışacaklar.

YENİ HARİTA İŞARETLERİ

Fortnite’ın V8.00 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar artık kendilerine yakın bir yere koyulan Ada İşaretlerini görebilecekler. Oyuncular Ada İşareti kısayoluna iki kez bastığında ise işaretin olduğu yeri dikkat edilmesi gereken alan olarak işaretleyebilecek.

8. Sezon Savaş Bileti’ne Genel Bakış

Nişan alırken konulan Ada İşaretleri ise diğer oyunculara alanın tehlikeli olduğunu gösterecek. Ayrıca Ada İşaretleri ekranın üst kısmında gösterge olarak da görünecek ve oyuncular işarete ne kadar uzakta olduklarını bilecekler.