Fortnite, AB’de iOS’a dönüyor ve Samsung uygulama mağazasından çıkıyor

Video oyun dünyasının devi Epic Games, popüler oyunu Fortnite’ın Apple’ın iOS platformunda geri döneceğini duyurdu. Bu karar, uzun süredir devam eden Apple ile Epic Games arasındaki hukuki mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Epic Games, oyunlarını resmi uygulama mağazaları dışında dağıtmayı hedefliyor. Bu amaçla, in-app ödemelerdeki yüksek komisyon oranlarına ve kullanıcıların sadece özel mağazalardan uygulama indirebilmesine karşı çıkıyor. Epic Games’in kendi pazar yeri olan Epic Games Store, artık dünya genelinde Android ve AB’deki iOS için de kullanılabilir hale gelecek.

Bu gelişmeler, teknoloji dünyasında rekabetin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Apple, Epic Games’in pazar yeri uygulamasını Avrupa’daki iPhone ve iPad’lerde onayladı. Ancak aynı zamanda Apple, AB rekabet düzenleyicilerinin App Store kurallarını ihlal ettiğini belirttiği bir denetim süreciyle karşı karşıya.

Epic Games’in bu hamlesi, oyun endüstrisindeki oyuncuları yakından takip edenler için önemli bir gelişme olarak kaydedilecek. Rekabet savaşı devam ederken, Fortnite oyuncuları ve teknoloji meraklıları, bu gelişmeleri yakından takip edecekler.