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Fransız otomotiv üreticisi PSA ile birleşme kararı alan Fiat Chrysler'dan (FCA),yeni bir hamle geldi. Yapılan açıklamaya göre, Çin'de Apple'in akıllı telefonu iPhone üreten Foxconn, FCA için de otomobil üretmeye başlayacak.

Bloomberg'in haberine göre, iki firma yüzde 50 ortaklı yeni bir şirket kurarak, elektrikli otomobil üretimi konusunda işbirliği yapacak.

İlk etapta Çin pazarı hedeflenerek üretilecek söz konusu modeller, ileriki yıllarda ise dış pazarlara da satılacak.

Söz konusu anlaşmada imzaların ilk çeyrekte atılacağı bildiriliyor.

Foxconn'un Yönetim Kurulu Başkanı Young Liu, şirketin tedarik zinciri, tasarım ve parça üretiminden sorumlu olacağını belirtti.

Öte yandan, kurulacak tesiste FCA'nın hangi modellerini üreteceği şimdilik gizemini koruyor. Fakat kaynaklar elektrikli olacağı açıklanana gelecek nesil Fiat 500'ün Çin'deki fabrikada üretilebileceğini aktarıyor.