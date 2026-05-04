Tayvan merkezli Foxconn (2317.TW), ikinci nesil alçak Dünya yörüngesi (LEO) uydularını SpaceX’e ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Kaliforniya eyaletinden fırlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PEARL-1A ve PEARL-1B uyduları planlanan yörüngelerine başarıyla yerleşti. Beş yıl boyunca yörüngede görev yapacak uyduların, iletişim ve uzay bilimi alanlarında yük teknolojilerinin doğrulanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştireceği bildirildi.

Söz konusu fırlatma, Foxconn’un uzay teknolojileri alanındaki yatırımlarını genişletme stratejisinin son adımı olarak değerlendiriliyor.