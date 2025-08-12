Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Frankowski'den Galatasaray itirafı! - Galatasaray Haberleri

        Frankowski'den Galatasaray itirafı!

        Devre arasında Galatasaray'a gelen ve yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Rennes'e kiralanan Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılardaki günleri hakkında konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 18:41 Güncelleme: 12.08.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık gelen Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi.

        2

        Polonyalı yıldız, Ligue 1 temsilcisi Rennes'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

        3

        Deneyimli sağ bek, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı.

        4

        "OKAN BURUK SİSTEMİ ANLATTI AMA..."

        Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Polonyalı futbolcu, "Galatasaray'a transferimden önce teknik direktör Okan Buruk ile konuştum ve bana sistemi anlattı." dedi.

        5

        Sözlerine devam eden Frankowski, "Lens'te olduğu gibi 3-4-3 oynamamız gerekiyordu ancak daha sonra 4-4-2'ye geçtik ve ben sağ bek oynadım. Hoca sistemi değiştirmedi ve benim için biraz zordu ancak iki kupayı da kazandık." ifadelerini kullandı.

        6

        Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan orman yangınlarına ilişkin açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan'la ortaklığımız ilerleyecek
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Uçakta arıza: Gerekirse göle ineceğim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüştü
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        Memur ve memur emeklileri için zam teklifi belli oldu
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 3.toplantısı başladı
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Orman yangınları neden pik yaptı?
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Milli takımda doktorluk yapmıştı! Kolunda serumla ölü bulundu!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Beşiktaş'ta B planı Lauriente!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Yapay zeka milyarderler yaratıyor!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Galatasaray'da hedef: Wilfried Singo
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Anadolu Isuzu'dan Orta Asya açılımı
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Dört büyükler dev zararı açıkladı!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        Fenerbahçe kader sınavında: İşte Mourinho'nun 11'i!
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        İBB soruşturması: 14 gözaltı daha
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        "Rüşvet verenleri açıklayın"
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti
        Tüketiciler evde yemeğe geçti, restoran zincirleri alarma geçti