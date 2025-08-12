Frankowski'den Galatasaray itirafı!
Devre arasında Galatasaray'a gelen ve yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Rennes'e kiralanan Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılardaki günleri hakkında konuştu.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık gelen Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi.
Polonyalı yıldız, Ligue 1 temsilcisi Rennes'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.
Deneyimli sağ bek, sarı-kırmızılılara transfer süreciyle ilgili açıklama yaptı.
"OKAN BURUK SİSTEMİ ANLATTI AMA..."
Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Polonyalı futbolcu, "Galatasaray'a transferimden önce teknik direktör Okan Buruk ile konuştum ve bana sistemi anlattı." dedi.
Sözlerine devam eden Frankowski, "Lens'te olduğu gibi 3-4-3 oynamamız gerekiyordu ancak daha sonra 4-4-2'ye geçtik ve ben sağ bek oynadım. Hoca sistemi değiştirmedi ve benim için biraz zordu ancak iki kupayı da kazandık." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralanan 30 yaşındaki sağ bek, 15 maçta 1 asistlik performans sergiledi.