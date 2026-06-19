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        Haberler Spor Voleybol Fransa: 0 - Çin: 3 | MAÇ SONUCU

        Fransa: 0 - Çin: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Çin ile Fransa karşı karşıya geldi. Müsabakayı Çin 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 18:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin, Fransa'yı set vermeden yendi

        Voleybol FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki üçüncü maçta Çin, Fransa'yı 3-0 yendi.

        2026 VNL'de şu ana kadar Çin 5 galibiyet alırken Fransa 6. yenilgisini yaşadı. ​​​​​​​

        Salon: Ankara

        Hakemler: Denis Fabian Carbajal Mozzo (Uruguay), Bernard Valentar (Slovenya)

        Fransa: Selosse, Rotar, Elouga, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Fanguedou, Massuel, Stojiljkovic, Ndiaye, Schalk, Ratahiry Li, Jaegy)

        Çin: Li, Guo, Tang, Zhuang, Aoqian Wang, Zhang (Mengjie Wang, Xie, Dong, Gong, Ni, Yuanyuan Wang)

        Setler: 18-25, 17-25, 19-25

        Süre: 80 dakika

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