Fransa Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Mirra Andreeva
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska'yı finalde yenen Rus Mirra Andreeva, şampiyonluğunu ilan etti.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:26 Güncelleme:
Rus raket Mirra Andreeva, Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska'yı finalde yenerek şampiyonluğa uzandı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada tek kadınlar final maçı yapıldı.
Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı 19 yaşındaki Rus raket Andreeva, dünya klasmanının 114. sırasındaki Chwalinska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.
İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkarken Andreeva, ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.
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