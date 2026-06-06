Fransa Açık'ta tek kadınlarda şampiyon Mirra Andreeva

Artvin'de Şengül Gezer; 1'i bebek 4 evladı ve eşini kaybetti, torunları için ayakta

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şengül Gezer, yıllar içerisinde bebeğini, kızını, iki oğlunu ve eşini kaybetti. Şimdi ise geride kalan 4 torununu büyütmek için yaşıyor. Gezer, "Evlat acısını Allah kimsenin başına vermesin. Aç kalsın, susuz kalsın, kapıda dilensin, taşısın, toplasın,... Daha Fazla Göster Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şengül Gezer, yıllar içerisinde bebeğini, kızını, iki oğlunu ve eşini kaybetti. Şimdi ise geride kalan 4 torununu büyütmek için yaşıyor. Gezer, "Evlat acısını Allah kimsenin başına vermesin. Aç kalsın, susuz kalsın, kapıda dilensin, taşısın, toplasın, toprağı yesin de evlat acısını çekmesin" dedi. (DHA) Daha Az Göster