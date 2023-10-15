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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa basınından Beşiktaş için Igor Tudor iddiası! - Futbol Haberleri

        Fransa basınından Beşiktaş için Igor Tudor iddiası!

        Marsilya'dan sonra herhangi bir takımın başına geçmeyen Igor Tudor için bir iddia da Fransa basınından geldi! Hırvat çalıştırıcının Beşiktaş'ın başına geçmeye yakın olduğu öne sürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 14:08 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:08
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        Marsilya'daki kariyerine kötü başlasa da devamında durumu tersine çeviren Igor Tudor, Fransa basınında manşet oldu. Hırvat çalıştırıcının Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. İşte FootMercato'daki haber:

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        "Marsilya'daki ilk haftalarında tartışılan Hırvat teknik direktör, hem Velodrome halkı hem de oyuncular nezdinde kısa sürede gidişatı tersine çevirmeyi başardı. Ancak, zorlu bir ilk sezonun ardından görevinden ayrılmıştı"

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        "Tudor, sezonun son haftalarında zorlanmıştı ve Marsilya'da devam edemeyecek kadar yorgun olduğunu düşünüyordu. Eski defans oyuncusu ayrıca kariyerinin büyük bölümünde oynadığı ve teknik direktörlük yaptığı, evi olarak gördüğü İtalya'ya dönmek istiyordu"

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        "Hatta adı, Juventus gibi Serie A'da ve önümüzdeki haftalarda Rudi Garcia'nın erken ayrılması durumunda Napoli'de göreve dönmek için de geçiyordu ki bu imkansız değil"

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        "Suudi bir grup da onunla temasa geçti ancak görüşmeler ilerlemedii. Daha önce haberleştirilen bu ülkelerin hiçbirinde değil ama Türkiye'yle teknik direktörlüğe dönecek. Hırvat çalıştırıcı şu anda Süper Lig'de 4. sırada bulunan Beşiktaş'ın başına geçmek üzere"

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        İstanbul kulübü sezona çalkantılı bir başlangıç yaptı. Şenol Güneş'in görevine son verildi ve yedek kulübesinde tecrübeli bir isim beklerken, kısa süre önce futbolu bırakan Burak Yılmaz takımın başına geçti"

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        "Bu durum çok uzun sürmeyecek gibi çünkü Tudor'un iki yardımcısı, Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric, Beşiktaş'ın bildirdiği gibi zaten orada. Daha önce Türkiye'de Karabükspor (2016/2017) ve 2017'de Galatasaray'da koçluk yapmış olan Tudor önümüzdeki günlerde onlara katılacak"

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        BURAK YILMAZ'DAN 'YARDIMCI AÇIKLAMASI'

        Taktiksel ve fiziksel açıdan gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak yeni antrenörleri takıma dahil ettiklerini dile getiren Burak Yılmaz ise geçen günlerde şunu söylemişti:

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        "Toni Modric ve Hari Vukas hoca, yakından tanıdığım isimler. Her zaman kendileri ile iletişim halindeydim. Hatta geçen sene Lille - Marsiya maçını izlemeye gittiğimde Harris hoca ile görüşmem olmuştu. İletişimimizi koparmamıştık. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Davetimize iştirak ettiler. Tabii burada büyük bir camia olmamızın da büyük etken olduğunu söylemek gerekiyor”

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