Fransa basınından Beşiktaş için Igor Tudor iddiası!

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"Bu durum çok uzun sürmeyecek gibi çünkü Tudor'un iki yardımcısı, Hari Vukas ve kondisyoner Toni Modric, Beşiktaş'ın bildirdiği gibi zaten orada. Daha önce Türkiye'de Karabükspor (2016/2017) ve 2017'de Galatasaray'da koçluk yapmış olan Tudor önümüzdeki günlerde onlara katılacak"

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BURAK YILMAZ'DAN 'YARDIMCI AÇIKLAMASI' Taktiksel ve fiziksel açıdan gelişimlerine olumlu katkı sağlayacak yeni antrenörleri takıma dahil ettiklerini dile getiren Burak Yılmaz ise geçen günlerde şunu söylemişti:

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"Toni Modric ve Hari Vukas hoca, yakından tanıdığım isimler. Her zaman kendileri ile iletişim halindeydim. Hatta geçen sene Lille - Marsiya maçını izlemeye gittiğimde Harris hoca ile görüşmem olmuştu. İletişimimizi koparmamıştık. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Davetimize iştirak ettiler. Tabii burada büyük bir camia olmamızın da büyük etken olduğunu söylemek gerekiyor”

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