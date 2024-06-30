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        Fransa Bisiklet Turu'nda ikinci etabın galibi Kevin Vauquelin!

        Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Arkea B&B Hotels takımından Kevin Vauquelin kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:43
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        Fransa'da ikinci etabın galibi Vauquelin!
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        Fransa Bisiklet Turu'nun ikinci etabını Arkea B&B Hotels takımından Kevin Vauquelin kazandı.

        Vauquelin, takımı ve kendisi adına Fransa Turu'ndaki ilk etap galibiyetini elde etmiş oldu.

        Genel klasmanda ise Tadej Pogacar, ikinci günde ilk sıraya yerleşerek sarı mayoyu Romain Bardet'den aldı.

        Tur, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde son bulacak.

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