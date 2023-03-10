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Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

Fransa'da aylardır protestolara sebep olan emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören maddenin kabul edilmesinin ardından gençler de sokağa çıktı. Protestolara katılan bir öğrenci, "Hayatım boyunca çalışıp sonunda bitkin düşmek istemiyorum" ifadelerini kullanırken, bir diğer öğrenci de "64 çok uzakta ve iç karartıcı" açıklamasında bulundu

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    Fransa'da uzun süredir protestolara neden olan emeklilik reformunun en tartışmalı maddesinin dün onaylanmasının ardından gençler de sokaklara çıktı.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    Henüz çalışma hayatına girmemiş Fransız öğrenciler ve gençler, emeklilik yasasını protesto etmek için Paris'te protesto düzenledi.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    Gençler, enflasyon, belirsiz iş hayatı ve ikilim değişikliği konusunda endişeli olduklarını dile getirerek bir de emeklilik yasasının sorun yarattığını ifade etti.
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    15 yaşındaki Djana Farhaig, "Hayatım boyunca çalışıp sonunda bitkin düşmek istemiyorum. Gençlerin geleceği için kararlı olduğunu göstermek bizim için önemli." dedi. 

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    Protestolara katılan 23 yaşındaki bir öğrenci, "64 çok uzak bir yaş ve iç karartıcı" ifadelerini kullandı. 

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    Fransa'da Senato, dün ülke çapında kitlesel grevlere neden olan ve milyonlarca kişinin itiraz için sokağa çıktığı reformun "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini kabul etti.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    SENDİKALAR MACRON İLE ACİL GÖRÜŞME TALEP ETTİ

    Sendikalar, söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talep ettiklerini duyurdu.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

    Sendikalar, 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı.

     

     
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!
  • Fransa'da tartışmalı emeklilik reformunun onaylanmasının ardından gençler de sokağa çıktı!

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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