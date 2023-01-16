Fransız otomobil üreticisi Citroen, Haziran 2022’de dünya prömiyerini İstanbul’da gerçekleştirdiği yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X'i Türkiye’de satışa sundu. C4'ün sedan formlu versiyonu olan otomobilin lansmanı, aynı zamanda üretildiği yer de olan İspanya'nın başkenti Madrid'de yapıldı. Madrid'deki etkinlikte, markanın CEO'su Vincent Cobée ve Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ile markanın gelecek hedefleri ve otomotiv sektöründeki güncel gelişmeler hakkında konuşma fırsatı elde ettik. Dolayısı ile, C4 X'in özelliklerine yakından bakmadan önce, Fransız markanın tepe yöneticilerinin verdikleri mesajlara göz atmakta fayda var. C4'ten farklı olarak sedan formu ile üretilen C4 X'in dünyada en çok Türkiye'de satılacağını vurgulayarak sözlerine başlayan Citroen CEO'su Vincent Cobée, otomobilin Avrupa'da sadece elektrikli versiyonunun satışa sunulacak olmasına rağmen, Türkiye'ye ise dizel ve benzinli seçenekleri de getirdiklerini bildirdi. Cobée, "Regülasyonlar (elektrikli otomobiller) yüzünden, Avrupa'daki içten yanmalı motora sahip araç sayısı azalacak. Bu yüzden, içten yanmalı motorları öncelikle Türkiye, İsrail ve Japonya gibi pazarlara yönlendireceğiz" dedi. Fransız CEO'nun açıklamaları, Türkiye'nin C4 X satışlarında, elektrikli versiyon haricinde, Avrupa'da satışa dahi sunulmayacak içten yanmalı motorlar ile birinci olacağını göstermesi bakımından dikkat çekici. '80 BİN ADETLİK SATIŞ OLURSA TÜRKİYE'DE ÜRETİM DÜŞÜNÜLEBİLİR' Vincent Cobée ile, C4 X'in en önemli pazarının Türkiye olarak işaret edilmesinin, modelin üretiminin gelecekte İspanya'ya yerine Türkiye'de yapılma ihtimalini de konuştuk. Bilindiği gibi, FCA ve PSA birleşerek, 2021 yılında Stellantis isimli yeni bir otomotiv grubu kurmuştu. Bu birleşme ile, Stellantis 14 markalı dünyanın en büyük 4'üncü otomotiv grubu haline gelmişti. Bursa'da Fiat modelleri üreten Tofaş fabrikası da bu birleşmeden etkilenmiş ve 20 yıldan fazladır Bursa'da üretilen Fiat Doblo'nun üretimi İspanya'daki Stellantis fabrikasına kaydırılmıştı. Dolayısı ile Tofaş fabrikasında doldurulmayı bekleyen önemli bir kapasite boşluğu doğmuştu. İşte tüm bu süreci hatırlatarak C4 X'in Tofaş fabrikasında üretilip üretilemeyeceğini sorduğumuz Citroen CEO'su Cobée net konuştu.

Türkiye'de üretim yapmak için markanın belli bir satış rakamına ulaşması gerektiğini kaydeden Fransız CEO, "Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya bizim en büyük ilk beş pazarımız. Türkiye ilk 5 pazar arasına girerse, bir başka deyişle, Türkiye'de marka olarak yılda 80 bin adet satış rakamına ulaşabilirsek, işte o zaman Türkiye'de üretim güçlü bir ihtimal olur. Bu rakam, Türkiye için bir hayal değil, ciddi bir ihtimal" dedi. 'İLK 5'E GİRMEK İÇİN C4 X BİR BAŞLANGIÇ' Sohbet sırasında, Cobée'nin yaptığı bu açıklamanın üstüne gözlerin çevrildiği Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım ise, 80 bin adetlik satış rakamına 2025'te ulaşabileceklerini söyledi. Alkım, "2023'te pazarı 2022'ye göre benzer büyüklükte öngörüyoruz. Ama biz payımızı yüzde 6.3’e çıkarmak istiyoruz, bunda C4 X’in payı büyük olacak. Bu model, Citroen'in en çok satış yaptığı ilk 5 ülke arasına girme hedefimiz için de bir başlangıç. 2023'te 49 bin 200 adet satış hedefimiz var. 2022'de tedarik sıkıntıları nedeniyle satışlarımız 29 bin adette kaldı" dedi. Satışa çıkmadan önce bin adet ön siparişin toplandığı C4 X'ten, 2023'te 10 bin adet Türkiye'ye getireceklerini söyleyen Alkım, "Bu rakamı 15 bine çıkarmak için çalışıyoruz. Türkiye olarak en çok adedi biz alacağımız için, tedarik anlamında C4’e göre C4 X'te elimiz daha rahat. C4 X'in Türkiye'deki satışlarının yüzde 10’u elektrikli, yüzde 55’i benzinli ve kalanı dizel olacak" diye konuştu. 'OLABİLDİĞİNCE YÜZDE 10 ÖTV'DE TUTACAĞIZ' C4 X'in Madrid'deki toplantıda açıklanan Türkiye fiyatları, 722 bin TL'den başlıyor. Benzinli ve dizel tüm versiyonlar yüzde 80'lik ÖTV diliminde yer alırken, elektrikli versiyon ise 909 bin TL'lik fiyatıyla yüzde 10 ÖTV diliminin üst sınırında yer alıyor. Son günlerde euro kurunda yaşanan artış göz önüne alındığında ise, elektrikli versiyonun bir üst ÖTV dilimi olan yüzde 40'a çıkarak, en az 250 bin TL zamlanma ihtimali bulunuyor. Bu konuyu gündeme getirdiğimiz sohbet sırasında, Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, elektrikli C4 X'i yüzde 10 ÖTV diliminde tutmaya çalışacaklarını vurguladı.

Alkım, "Elektrikli C4 X'in olabildiğince yüzde 10 ÖTV’de kalmasını hedefliyoruz. Euro'nun yükselmesine rağmen, otomobilin ÖTV'sinin yükselmemesi için çalışacağız" dedi. Alkım, bu yöndeki çalışmanın detaylarını açıklamasa da, otomobili 250 bin TL'lik vergi zammından korumak için Citroen Türkiye'nin elektrikli C4 X müşterilerine hediye ettiği Wallbox şarj ünitesini vermekten vazgeçme ve şuan için tek donanım paketi ile sunulan elektrikli versiyonun daha düşük donanım paketi ile getirilme ihtimalleri bulunuyor. İSTANBUL'DAKİ TAKSİLER İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADI Selan Alkım, 2023'te markanın elektrikli mobilite ürünü Ami’nin satışını 1000 adetten 3000 bin adede çıkarmak istediklerini de anlatarak, yeni C3 ve C5 mild hibrit'i yıl içinde getireceklerini, fakat Çin'de üretilen C5 X'i ise 2023'te satışa sunma planlarının olmadığını sözlerine ekledi. Madrid'deki etkinlikte açıklamalarda bulunan Citroen Türkiye'nin Honda'dan transfer ettiği yeni Pazarlama Direktörü Serdar Akman da, elektrikli C4 X'in sadece online olarak satılacağını duyurdu.

Akman, bu kararın arkasında talebi daha doğru yönetmenin yattığını anlatarak, siparişleri genel merkezin alacağını, teslimatların ise bayiden yapılacağını anlattı. Öte yandan, Citroen Türkiye'nin, geçtiğimiz ay İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında kabul edilen 2 bin 125 taksi yeni taksi için, Jumpy Spacetourer modeli ile çalışmalara başladığını da aktaralım. YENİ BİR SINIF YARATTI Fransız markanın tepe yöneticilerinin dikkat çeken açıklamalarının ardından, gelelim C4 X'in özelliklerine. Madrid sokaklarında yaklaşık 50 kilometre boyunca kullanma fırsatı elde ettiğimiz C4 X'in elektrikli versiyonu, içten yanmalı motora sahip versiyon ile hem iç hem de dış detayları bakımından birebir aynı. Aynı zamanda C4 ile ile arka kapılarının bittiği noktaya kadar tamamen aynı olan otomobil, C4'ten arka koltuk sırtlığının eğimi ile ayrışıyor. C4 X'te arka koltuğun sırtlığının daha eğimli olması, aracın arkasındaki yolcuların hem daha rahat oturma pozisyonuna kavuşmasına hem de daha ferah bir iç mekan hissi yaşamalarına imkan tanıyor.

Yalıtım konusunda sınıfının üst sıralarında yer alan otomobil, Citroen'in ilk olarak C5 Aircross modelinde tanıttığı özel süspansiyon sistemi ile birlikte bu sınıfta beklenenden daha yumuşak bir sürüş sunuyor. Fakat, bu yapı yerden yükseltilmiş gövde ile birleşince otoyol sürüşlerindeki virajlarda sınıfındaki rakiplerine göre daha fazla yan yatma da kaçınılmaz oluyor. Otomobilin tasarımının C4 ile aynı olduğundan bahsetmiştik. Ufak bir yenilik olarak C4 X'teki multimedya ekranının arayüzü yenilenmiş. Bu sayede daha kullanıcı dostu bir yapı elde edilmiş. C4 X Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne (ODMD) göre c segment bir sedan olarak kategorize ediliyor. Fakat, otomobili kullanırken, özellikle de trafikte yanınızda başka bir binek otomobil ile hizalandığınızda, bir crossover kullanma hissine kapılabiliyorsunuz. Alışılmışın dışında yerden yüksek bir sedan karosere sahip olan otomobil, geçmişte Volvo'nun D segmentte S60 ile denediği formülü, 2023'te bu sefer C segmentte kullanıcıların beğenisine sundu. C4 X'in satış başarısı, diğer markaların da bu 'yeni' sınıfa girmesine yol açabilir.