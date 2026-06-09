Fred'den transfer iddiasına sosyal medyadan yanıt!

CHP'de grup toplantısı krizi ne olacak? CHP'de yarın kürsüde kim olacak? Saldırılar piyasayı nasıl etkiledi? Trump, Netanyahu'yu ikna edebilecek mi? Füze düellosunda yeni aşama! İran ve İsrail savaşı nereye evriliyor? İstanbul bu hafta daha serin olacak. Yeni haftada hava nasıl olacak? Gün Başlıyor'... Daha Fazla Göster

CHP'de grup toplantısı krizi ne olacak? CHP'de yarın kürsüde kim olacak? Saldırılar piyasayı nasıl etkiledi? Trump, Netanyahu'yu ikna edebilecek mi? Füze düellosunda yeni aşama! İran ve İsrail savaşı nereye evriliyor? İstanbul bu hafta daha serin olacak. Yeni haftada hava nasıl olacak? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster