Fred'den transfer iddiasına sosyal medyadan yanıt!
Atletico Mineiro'ya transferi gündemde olan Fred, sosyal medyadan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin yıldızı, Brezilya ekibine transferinin ertelenebileceğine yönelik bir paylaşıma cevap verdi.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 17:00 Güncelleme:
Fenerbahçe forması giyen Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli futbolcudan, Brezilya ekibine transferinin erteleneceğine dair çıkan habere dikkat çeken bir yanıt geldi.
Fred, Atletico Mineiro'ya transferinin erteleneceğine dair habere verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:
"Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?"
Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maçta süre aldı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
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