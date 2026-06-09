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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fred'den transfer iddiasına sosyal medyadan yanıt!

        Fred'den transfer iddiasına sosyal medyadan yanıt!

        Atletico Mineiro'ya transferi gündemde olan Fred, sosyal medyadan çarpıcı bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe'nin yıldızı, Brezilya ekibine transferinin ertelenebileceğine yönelik bir paylaşıma cevap verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 17:00 Güncelleme:
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        Fred'den transfer iddiasına yanıt!

        Fenerbahçe forması giyen Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olacağı iddia ediliyordu. Tecrübeli futbolcudan, Brezilya ekibine transferinin erteleneceğine dair çıkan habere dikkat çeken bir yanıt geldi.

        Fred, Atletico Mineiro'ya transferinin erteleneceğine dair habere verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

        "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?"

        Fred, Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 45 maçta süre aldı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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