        Fenerbahçe Fred: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor

        Fred: Kafamızı kaldırmamız gerekiyor

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a 1-0 yenilerek elendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İçindeki bulundukları durumun kolay olmadığına değinen Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Giriş: 22 Nisan 2026 - 00:12 Güncelleme:
        "Kafamızı kaldırmamız gerekiyor"

        Türkiye Kupası çeyrek finalinde normal süresi 0-0 biten maçın uzatmalarında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin oyuncularından Fred, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "KAFAMIZI KALDIRMAMIZ GEREKİYOR"

        Son günlerde alınan sonuçlarla ilgili konuşan Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor." dedi.

        DERBİ AÇIKLAMASI

        Hafta sonu SÜper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

        "Ateşkesi uzatacağım"
        "Ateşkesi uzatacağım"
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Eski Tunceli Valisi tutuklandı
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        Fenerbahçe elendi, Konyaspor yarı finalde!
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        İran basını: Tahran yönetimi görüşmelere katılmayacak
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        "Prenses bakım" 2. derece yanığa neden oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar