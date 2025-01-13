Fuat Çapa: Gelecek sezon için her mevkiye 4-5 oyuncu bakıyoruz

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig’de 3’ncü sırada bitirdikleri sezonun ilk yarısını ve sezon sonu planlanan transfer çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 2024-2025 Süper Lig sezonuna başlarken geçtiğimiz sezondan daha iyi bir sezon geçirmeyi planladıklarını ancak bu kadar üst sıralarda olmayı tahmin etmediklerini söyleyen Fuat Çapa, “Geçtiğimiz sezon Marcus hoca ile birlikte belirlenen oyun planı ve takım birlikteliği bu sezon için artı oldu. Bu sezonun ilk yarısı bizim için gayet güzel geçti diyebilirim. Sezona başlamadan önce hazırlık dönemimizi çok iyi geçirdik. Thomas hoca ile anlaşmadan önce kendisinden nasıl bir oyun istediğimizi anlatmıştık. Bu da gayet olumlu şekilde takıma yansıdı. Ligin ilk yarısında açıkçası bu kadar yukarılarda olacağımızı düşünmüyorduk” diye konuştu.

"YARIN, BUGÜNDEN DAHA DA FAZLA ÇALIŞMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

Ligin ikinci yarısının daha zor ve çekişmeli geçeceğini belirten Fuat Çapa, “Bu sezonu geçtiğimiz sezona göre daha iyi geçireceğimizden emindik. Çünkü hazırlık dönemini birlikte geçiren bir oyuncu grubumuz vardı. Geçtiğimiz sezon performansının altında kalan, adaptasyon problemi yaşayan oyuncularımız vardı. Bunları güzel bir şekilde aşmış olduk. Hocamızın oyun felsefesini ilk günden itibaren oyuncularımıza yansıtması sahada çok güzel şekilde karşılığını verdi. Bu da direkt sonuca yansıdı. Bunlardan dolayı güzel bir ilk yarı geçirdik. Ancak önemli olan ikinci devredir. Türkiye’de ikinci devre daha çekişmeli ve çetin geçiyor. Bununda bilincindeyiz. İlk devrede daha çok rakibe göre puanlar nasıl alınır sorusuna bakarak oynuyoruz. Biz de hem oyunumuzu hem de oyuncularımızı geliştirerek ligde bulunduğumuz yeri korumaya çalışıyoruz. Bunun içinde yarın, bugünden daha da fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü çok geniş bir kadroya sahip olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Bugüne kadar ligi 14-15 oyuncu ile oynadık. Sonradan giren oyuncular bize çok fazla katkı sağladı. Yerli oyuncuların karakter anlamında inanılmaz bir kişilik koyup yabancı oyuncularımıza aidiyet duygusunu aşılaması bizi çok sevindirdi. Kaliteli ve karakterli oyuncularımız ile birlikte takım olarak güzel bir sinerji oluştuğunu söyleyebilirim. Bu durum saha içi ve saha dışında da geçerli. Bu özelliğimizi ikinci devrede de devam ettirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.