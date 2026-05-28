Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Funda Arar'dan yapay zeka yorumu: Gerçek olanın duygusunu vermiyor - Magazin haberleri

        Funda Arar: Yapay zekayla şarkıcı olunmuyor

        Şarkıcı Funda Arar, müzik sektöründe yapay zeka kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, yapay zekanın organik duygu eksikliği yarattığını belirterek, "O zaman şarkıcı olunmuyor. Gerçek olanın duygusunu vermiyor. Yapay zekaya okutuyorsan, şarkıcı olunuyor mu? Sen şarkıcı değilsin manasına gelir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 14:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yapay zekayla şarkıcı olunmuyor"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Funda Arar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıslı sevenleriyle bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bayramda klasik Kıbrıs'tayız. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Şahane bir bayram kutlaması yapacağız" diye konuştu.

        Arar, bayramla ilgili ise "Bayram deyince artık aklıma konser geliyor. Tabii ki aile ve büyüklerle bir arada olmak, bayram sofrası ve harçlık..." ifadelerini kullandı. Kıbrıs'tan ev almayı düşündüğünü belirten şarkıcı, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Belki yazın gelip gidebileceğimiz bir ev... Benim çocuk çok seviyor denizi ve yüzmeyi. Bugün görüşme yaptık, aklımızda... Birçok arkadaşım buradan ev almış. Sanatçı sitesi yaparız, güzel olur" açıklamasını yaptı.

        REKLAM

        Albüm çıkaracağını belirten Arar, "12 Haziran'da ilk şarkı 'Bana Bir Gülümseme Ismarla' çıkıyor. Üç hafta sonra full albüm gelecek. Önce baştan single sonra diğer şarkılar dijital platformda olacak. Düet yok ben varım. Güzel isimlerden şarkılar var" diye konuştu.

        Sanatçı, "Albümde yapay zekayla ilgili bir şey var mı?" sorusuna, "Yapay zekanın ne işi var? Teknoloji kullanılıyor bu bir gerçek, gelişerek devam edecektir. Bana gelen demolarda yapay zeka tarafından okunmuş olanlar da geliyor. Gerçek ve organik olanın duygusunu vermiyor ama. Duygu eksikliği var" yanıtını verdi.

        "YAPAY ZEKAYA OKUTUYORASAN ŞARKICI OLUNUYOR MU?"

        Arar, "Yapay zekayla yapılan şarkıları dinlediniz mi?" sorusuna, "Denk gelmedim. O zaman şarkıcı olunmuyor. Yapay zekaya okutuyorsan, şarkıcı olunuyor mu? Sen şarkıcı değilsin manasına gelir. Yapan yapar kalan sağlar bizimdir. Sahne başka stüdyo başka. Sahneye çıkınca mecbur sen okuyacaksın. O zaman, 'Orada dinlediğimiz ses nerede?' demeyecekler mi" diye cevap verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram trafiği paylaşımı

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den bayram trafiği paylaşımı

        #funda arar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Baba katili caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını