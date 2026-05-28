Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Funda Arar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Kıbrıslı sevenleriyle bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Bayramda klasik Kıbrıs'tayız. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Şahane bir bayram kutlaması yapacağız" diye konuştu.

Arar, bayramla ilgili ise "Bayram deyince artık aklıma konser geliyor. Tabii ki aile ve büyüklerle bir arada olmak, bayram sofrası ve harçlık..." ifadelerini kullandı. Kıbrıs'tan ev almayı düşündüğünü belirten şarkıcı, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Belki yazın gelip gidebileceğimiz bir ev... Benim çocuk çok seviyor denizi ve yüzmeyi. Bugün görüşme yaptık, aklımızda... Birçok arkadaşım buradan ev almış. Sanatçı sitesi yaparız, güzel olur" açıklamasını yaptı.

Albüm çıkaracağını belirten Arar, "12 Haziran'da ilk şarkı 'Bana Bir Gülümseme Ismarla' çıkıyor. Üç hafta sonra full albüm gelecek. Önce baştan single sonra diğer şarkılar dijital platformda olacak. Düet yok ben varım. Güzel isimlerden şarkılar var" diye konuştu.

Sanatçı, "Albümde yapay zekayla ilgili bir şey var mı?" sorusuna, "Yapay zekanın ne işi var? Teknoloji kullanılıyor bu bir gerçek, gelişerek devam edecektir. Bana gelen demolarda yapay zeka tarafından okunmuş olanlar da geliyor. Gerçek ve organik olanın duygusunu vermiyor ama. Duygu eksikliği var" yanıtını verdi.

"YAPAY ZEKAYA OKUTUYORASAN ŞARKICI OLUNUYOR MU?"

Arar, "Yapay zekayla yapılan şarkıları dinlediniz mi?" sorusuna, "Denk gelmedim. O zaman şarkıcı olunmuyor. Yapay zekaya okutuyorsan, şarkıcı olunuyor mu? Sen şarkıcı değilsin manasına gelir. Yapan yapar kalan sağlar bizimdir. Sahne başka stüdyo başka. Sahneye çıkınca mecbur sen okuyacaksın. O zaman, 'Orada dinlediğimiz ses nerede?' demeyecekler mi" diye cevap verdi.