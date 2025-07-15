Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor!
Türk futbolunun kalbi HT Spor'da atıyor. 19 Temmuz Cumartesi günü Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor arasında oynanacak hazırlık maçları HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlacak.
Futbolun heyecanı HT Spor'da yaşanmaya devam ediyor.
19 Temmuz Cumartesi günü düzenlenen hazırlık müsabakalarında yeni sezona hazırlanan Kasımpaşa, İngiltere Championship ekibi Hull City'yi ağırlıyor. Samsunspor ise Belçika ekibi Westerlo'ya konuk oluyor.
Kasımpaşa - Hull City ve Westerlo - Samsunspor arasında oynanacak hazırlık karşılaşmaları HT Spor ve HT Spor Youtube'dan şifresiz olarak naklen yayınlacak.
HT SPOR FREKANSLARI
Türkiye'nin en yeni spor kanalı HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar. HT Spor'un uydu bilgileriHT SPOR CANLI
Uydu Bilgileri: 42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
HT Spor'u izleyebileceğiniz frekans ve platformlar:
Türksat 4A 11837 V 30000 2/3
Digitürk: 75. Kanal
D-Smart: 79. Kanal
Tivibu: 87. Kanal
Kablo TV: 227. Kanal
TV+ : 73. Kanal