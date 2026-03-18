Gabriel Sara: Hayallerimi yaşıyorum

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"AYAĞIMIZ YERE BASACAK"

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Liverpool karşısında ilk maçta 1-0'lık galibiyet aldıklarını belirterek, ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.

Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini anlatan Sara, "Rakibimizin sahasında ne kadar iyi oynayabileceğinin farkındayız. Buraya gelirken çok basit bir odağımız oldu. Onlara karşı kazanmamız lazım. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi çok kolay kandırabilirsiniz. Ayağımız yere basacak ve maça odaklanacağız. Umarım iyi bir sonuç alacağız." diye konuştu.

"HAYALLERİMİ YAŞIYORUM"

Sara, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak hayallerini yaşadığını belirtti.

Galatasaray'a milli takıma çağrılmak için geldiğini kaydeden Sara, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Bu, Galatasaray'a gelirken hocamla konuştuğum ilk şeydi. Bana söz vermişti. Eğer gelirsem bugünkü gibi özel maçlarda oynayabileceğimi söylemişti ve 'Galatasaray için oynarsan Brezilya'ya seçilebilirsin.' demişti. Bence doğru bir seçim yaptım. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Milli takıma çağrıldığım için de çok mutluyum. Çocukluktan hayalimdi. Bu beni motive ediyor ve bana daha fazla sorumluluk da katıyor. Kendimden çok şey beklemeyi seviyorum. Umarım sahaya tüm motivasyonu veririm." değerlendirmesinde bulundu.