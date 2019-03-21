Öne Çıkanlar

Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı

Giriş: 21.03.2019 - 15:18 | Güncelleme:  

Futbolda yeni sezonda en çok merak edilenlerden birisi de takımların giyeceği formalar... Pek çok kulübün yeni sezon formaları internete sızarken bunlardan birisi de Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar, taraftarın büyük ilgisini çekti. İşte futbolda yeni sezon formaları...

  • 1 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    1 | 37
  • 2 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    2 | 37
  • 3 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    3 | 37
  • 4 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    4 | 37
  • 5 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    5 | 37
  • 6 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    6 | 37
  • 7 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    7 | 37
  • 8 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    8 | 37
  • 9 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    9 | 37
  • 10 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    10 | 37
  • 11 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    11 | 37
  • 12 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    12 | 37
  • 13 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    13 | 37
  • 14 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    14 | 37
  • 15 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    15 | 37
  • 16 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    16 | 37
  • 17 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    17 | 37
  • 18 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    18 | 37
  • 19 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    19 | 37
  • 20 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    20 | 37
  • 21 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    21 | 37
  • 22 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    22 | 37
  • 23 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    23 | 37
  • 24 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    24 | 37
  • 25 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    25 | 37
  • 26 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    26 | 37
  • 27 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    27 | 37
  • 28 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    28 | 37
  • 29 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    29 | 37
  • 30 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    30 | 37
  • 31 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    31 | 37
  • 32 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    32 | 37
  • 33 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    33 | 37
  • 34 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    34 | 37
  • 35 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    35 | 37
  • 36 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    36 | 37
  • 37 Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı
    37 | 37

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0