Galatasaray 2018-2019 sezonu forması ortaya çıktı

Futbolda yeni sezonda en çok merak edilenlerden birisi de takımların giyeceği formalar... Pek çok kulübün yeni sezon formaları internete sızarken bunlardan birisi de Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar, taraftarın büyük ilgisini çekti. İşte futbolda yeni sezon formaları...