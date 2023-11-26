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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, 2023'teki 100. golünü bekliyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, 2023'teki 100. golünü bekliyor!

        Galatasaray Futbol Takımı, resmi maçlarda bir kez daha fileleri havalandırması durumunda 2023 yılındaki 100 gole ulaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:45 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:45
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        Galatasaray, 2023'teki 100. golünü bekliyor!
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        Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da yoluna hem lig hem de Avrupa'da doludizgin devam ediyor.

        "Cimbom" 1 Ocak ile 25 Kasım arasında Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 44 resmi çıktı. Golcü kimliğiyle ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, tüm kulvarlarda 99 kez ağları havalandırdı.

        Yılın bitimine kadar 7 resmi maç yapacak Galatasaray, bir gol daha bulması durumunda "dalya" diyecek.

        GOLLERİN 3'TE 1'İ ICARDI'DEN

        Sarı-kırmızılılarda Arjantinli yıldız Mauro Icardi, atılan 99 golün yüzde 35'ine imza attı.

        "Cimbom"un bu yıl 44 resmi müsabakada kaydettiği gollere 24 farklı oyuncu ismini yazdırdı.

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        Geçen sezonki şampiyonlukta ve bu sezonki iyi gidişte başrolü oynayan Icardi, 2023'te takımının en golcü oyuncusu oldu. Icardi, bulunan 99 golün 35'ine imza attı.

        Arjantinli santrforu 9 golle Kerem Aktürkoğlu ve 8 golü olan Dries Mertens takip etti.

        Futbolcu Gol sayısı
        Mauro Icardi 35
        Kerem Aktürkoğlu 9
        Dries Mertens 8
        Wilfried Zaha 6
        Serigo Oliveira, Nicolo Zaniolo 5
        Abdülkerim Bardakcı, Milot Rashica 4
        Halil Dervişoğlu, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Barış Alper Yılmaz, Bafetimbi Gomis, Juan Mata 2
        Angelino, Cedric Bakambu, Tete, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Victor Nelsson, Leo Dubois, Yunus Akgün, Kaan Ayhan 1

        Not: Galatasaray'ın hükmen kazandığı 2 maçtaki 6 gol istatistiklerde yer almamıştır.

        Not: Sarı-kırmızılıların 2 golünü rakip futbolcular kendi kalesine attı.

        SADECE 6 KEZ MAĞLUP OLDU

        Galatasaray, 2023 yılında yaptığı 44 resmi müsabakada sadece 6 kez yenildi.

        Sarı-kırmızılılar, yapılan 44 maçın 34'ünden galibiyetle ayrılarak önemli bir performans sergiledi. Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu dönemde 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

        Süper Lig'deki 32 müsabakada 27 galibiyet alan Galatasaray, 2 beraberlik, 3 yenilgi gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 10 mücadelede 6 galibiyet elde eden "Cimbom" ikişer beraberlik ve mağlubiyet aldı.

        Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yaptığı 2 maçtan ise birer galibiyet ve mağlubiyetle ayrıldı.

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