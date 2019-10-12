Galatasaray, 2019-2020 S\u00fcper Lig Cemil Usta Sezonu 8. haftas\u0131nda evinde Sivasspor ile oynayaca\u011f\u0131 ma\u00e7\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmayla devam etti. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, bu kapsamda TFF 1. Lig ekiplerinden \u0130stanbulspor ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. Florya Metin Oktay Tesisleri\u2019nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen m\u00fcsabakadan Galatasaray 3-2\u2019lik skorla galip ayr\u0131ld\u0131. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n gollerini Jimmy Durmaz (dk. 18), Taylan Antalyal\u0131 (dk. 20) ve Emre Mor (dk. 38) kaydederken, \u0130stanbulspor\u2019un gollerini ise Papa Diouf (dk. 4) ve Yunus Emre Yal\u00e7\u0131n (dk. 81 pen.) att\u0131. Adem B\u00fcy\u00fck, d\u00fcn yap\u0131lan idmanda sa\u011f bald\u0131r\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 darbe sonras\u0131 bu b\u00f6lgede hematom olu\u015fmas\u0131 nedeniyle tedbir ama\u00e7l\u0131 olarak kar\u015f\u0131la\u015fmada yer almad\u0131. Radamel Falcao, g\u00fcn\u00fc tedavisinin ard\u0131ndan salon \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla tamamlarken, Christian Luyindama ise tak\u0131mdan ayr\u0131 salonda \u00f6zel bir \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131. Mario Lemina da fizyoterapistler e\u015fli\u011finde saha adaptasyon \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na ba\u015flad\u0131. Galatasaray, Sivasspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131n\u0131n haz\u0131rl\u0131klar\u0131na pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 11.00\u2019de ger\u00e7ekle\u015ftirece\u011fi antrenmanla devam edecek.