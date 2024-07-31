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        Galatasaray'a "ayrılık" geliri

        Galatasaray, takımdan ayrılan oyunculardan önemli bir gelir elde etti. Zaniolo, Tete ve son olarak Emin Bayram ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, yapacağı transferler için bütçe sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 16:39 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:39
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        Galatasaray, ayrılan oyunculardan önemli bir gelir sağladı.

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        Son olarak Emin Bayram, Westerlo’nun yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, bu transferden kasasına 4 milyon Euro koydu.

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        Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Tete ise Panathinaikos’a transfer oldu.

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        Galatasaray, Brezilyalı oyuncudan 4 milyon 750 bin Euro gelir elde etti. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden de kurtuldu.

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        Geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo’nun da Atalanta’ya geçici transferi gerçekleşti. İtalyan kulübü, oyuncunun kiralama bedeli için 6 milyon 400 bin Euro ödedi.

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        Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 15 milyon 500 bin Euro olarak belirlendi. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde, şarta bağlı 2 milyon Euro bonus da yer alıyor.

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        Bu 3 oyuncudan elde edilen 15 milyon 150 bin Euro'luk gelir, Galatasaray yönetiminin özellikle orta saha transferi için elini güçlendirdi.

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