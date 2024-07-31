Galatasaray'a "ayrılık" geliri
Galatasaray, takımdan ayrılan oyunculardan önemli bir gelir elde etti. Zaniolo, Tete ve son olarak Emin Bayram ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, yapacağı transferler için bütçe sağladı
Galatasaray, ayrılan oyunculardan önemli bir gelir sağladı.
Son olarak Emin Bayram, Westerlo’nun yolunu tuttu. Sarı-kırmızılı ekip, bu transferden kasasına 4 milyon Euro koydu.
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Tete ise Panathinaikos’a transfer oldu.
Galatasaray, Brezilyalı oyuncudan 4 milyon 750 bin Euro gelir elde etti. Sarı kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncunun maaş yükünden de kurtuldu.
Geçen sezonu Aston Villa’da kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo’nun da Atalanta’ya geçici transferi gerçekleşti. İtalyan kulübü, oyuncunun kiralama bedeli için 6 milyon 400 bin Euro ödedi.
Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 15 milyon 500 bin Euro olarak belirlendi. İtalyan oyuncunun sözleşmesinde, şarta bağlı 2 milyon Euro bonus da yer alıyor.