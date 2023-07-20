Galatasaray'a Paredes şoku!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanıyor. Orta saha transferini bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar Paredes engeline takıldı. Uzun süredir Arjantinli futbolcuyu transfer etmek isteyen Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in yeni sezonuna Okan Buruk yönetiminde hazırlanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Leandro Paredes'in, Sarı Kırmızılı takıma olumsuz döndüğü belirtildi.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Arjantinli oyuncu, PSG'nin yeni teknik direktörü Luis Enrique ile bir görüşme gerçekleştirdi.
PSG'de kalmak istediğini belirten Paredes bu isteğine karşılık bulamadı ve gelecek sezon kadro planlamasına dahil edilmedi.
Bu gelişmeler üzerine Paredes, görüşmeleri sürdürdüğü Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. Oyuncuyu ikna etmek adına Galatasaray teklif yükseltse de Paredes'in kabul etmediği bilgisine yer verildi.
YENİ ADRESİ LAZIO OLABİLİR
Paris Saint-Germain'den ayrılığı kesinleşen 29 yaşındaki orta saha için Lazio'nun devrede olduğu ve temaslarına devam ettiği belirtildi.