Galatasaray'a verilen deplasman yasağı cezasının nedeni ortaya çıktı!
Galatasaray, UEFA'nın verdiği tribün kapatma cezası nedeniyle Liverpool deplasmanında taraftar desteğinden yoksun olacak. Sarı-kırmızılı kulüp UEFA Tahkim Kurulu'na cezanın ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu
Galatasaray'a kritik Liverpool maçı öncesi kötü haber geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ikinci maçında Juventus'la deplasmanda karşılaşan sarı-kırmızılılara bir maç seyircisiz oynama cezası geldi.
İtalyan haber ajansı ANSA’nın aktardığına göre Juventus karşılaşması sırasında yaşanan olaylara yaklaşık 400 Galatasaray taraftarı karıştı.
Söz konusu grubun stadyuma giden servis araçlarına zarar verdiği ve stat çevresinde ev sahibi takım taraftarlarıyla gerginlik yaşadığı öne sürüldü.
Ayrıca yaklaşık 50 taraftarın, biletlerindeki isim değişikliği taleplerinin kabul edilmemesi sonrası stadyuma zorla girdiği ve güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı iddia edildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Karşılaşma sırasında ev sahibi tribünlerinin bulunduğu bölüme havai fişek atıldığı, olayda bir baba ile kızının yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yetkililer, söz konusu havai fişeği atan kişinin maçın ardından gözaltına alındığını açıkladı.
Galatasaray UEFA'nın kararına UEFA Tahkim Kurulu'na başvuru yaparak cezanın ertelenmesi yönünde talepte bulundu.
Sarı-kırmızılı yönetim cezanın ertelenmesi ya da kaldırılmasına yönelik iyimser değil.