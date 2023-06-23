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Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

İtalyan devi Juventus, Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'yu gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, Aslan'a sürpriz bir takas önerisinde bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    İtalyan ekibi Juventus, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmakta ısrarcı. 
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Galatasaray'ın istediği Moise Kean'i vermeye yanaşmayan İtalyan devi, 24 yaşındaki ABD'li orta saha McKennie'nin tapusunu önerdi. 
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    İtalyan basınından bianconeranews'in haberine göre; Galatasaray, McKennie'yi kabul etmeye hazır. 

     
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın Zaniolo'dan maddi gelir beklentisi devam ediyor.
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Galatasaray'ın 18 milyon euro piyasa değeri olan McKennie'nin bonservisi dışında ekstra para talep ediyor. 
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Zaniolo'yu çok isteyen Juventus, bir miktar ücret ödemeyi kabul edebilir. 
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Öte yandan La Gazzetta dello Sport, Fiorentina'nın da Zaniolo için çok ısrarcı olduğunu vurguluyor. 
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Ancak 23 yaşındaki oyuncunun aklı Juventus'ta. Siyah-Beyazlılar, diğer taliplilere göre net olarak önde.
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    NDIDI BOMBASI

    Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak bir gelişme de savunma konusunda yaşandı.
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Soccer'da yer alan habere göre; Aslan Leicester'dan Wilfred Ndidi için temaslara başladı.
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    Premier Lig'den düşen İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Ndidi için görüşmelerin olumlu ilerlediği ileri sürüldü.

     
  • Galatasaray'a Zaniolo için flaş teklif! Takas önerdiler...

    26 yaşındaki futbolcu, stoper ve ön liberoda görev yapıyor.

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