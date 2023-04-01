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Galatasaray - Adana Demirspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de lider Galatasaray, 27. haftada konuk ettiği Adana Demirspor'u iki golle geçti. Mücadele boyunca oldukça zorlanan sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 86'da Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Evinde üst üste 9. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 63'e çıkardı.

Galatasaray - Adana Demirspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, Konyaspor mağlubiyetinin ardından Adana Demirspor engelini son anlarda bulduğu gollerle aşarak kritik bir galibiyet aldı.

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 86. dakikada Midtsjö ve 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti.

Evinde üste üste 8. galibiyetini alan ve aynı zamanda sahasındaki yenilmezlik serisini 12'ye çıkaran Galatasaray bu sonuçla puanını 63'e yükseltti.

4. sıradaki Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

İlk dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde uygun durumdaki Abdülkerim'in kafayla vurduğu top kaleci Ertaç'ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

68. dakikada Stambouli'nin sağdan ortasında top arka direğe giderken, Muslera boşa çıktı. Cherif Ndiaye'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı savunmadaki Nelsson çizgiden çıkardı.

79. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti.

86. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Boey'in sağdan ortasında Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı gerisine düştü. Pozisyonu takip eden Midtsjö'nün yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+6. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Konuk takımın kullandığı serbest vuruş sonrasında kendi yarı alanında aldığı topla uzun mesafe giden Zaniolo, pasını sağdan atağa katılan Yunus'a aktardı. Ceza sahasına giren Yunus, Rodrigues ile yaşadığı ikili mücadelede yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Zaniolo, topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

Stat: Nef

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Serkan Ok

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe (Dk. 84 Kazımcan Karataş), Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjö), Rashica, Mertens (Dk. 64 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 74 Yunus Akgün), Icardi (Dk. 84 Gomis)

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola (Dk. 65 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 85 Gulbrandsen), Emre Akbaba (Dk. 84 Mert Çetin), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 86 Midtsjö, Dk. 90+8 Zaniolo (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 32 Oliveira, Dk. 55 Mertens, Dk. 59 Adekugbe, 90+12 Boey (Galatasaray), Dk. 35 Svensson, Dk. 38 Emre Akbaba, Dk. 41 Akintola, Dk. 90+10 Gulbrandsen (Adana Demirspor)

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