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Galatasaray, Adrien Rabiot'u transfer etmek istiyor!

Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer harekatı da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, dünyaca ünlü Fransız orta saha Adrien Rabiot'la masaya oturdu!

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  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Okan Buruk yönetiminde kazanılan şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, gelecek sezon için kadronun birçok bölümüne takviye yapmak istiyor. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Orta sahasını da güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gözünü Juventus'la sözleşmesi biten Adrien Rabiot'ya çevirdi.
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    İtalyan basını ise Juventus'un Fransız oyuncuya yeni bir sözleşme önerdiğini, fakat Rabiot'nun henüz karar vermediğini iddia etti. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Corriere dello Sport'ta yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

    "Fransız oyuncuyu sadece Manchester United değil, Galatasaray da istiyor. İki ekip Rabiot için yarışacak."
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    İtalyan ekibinin başarılı orta sahaya sözleşme teklif etmesinin ardından gözler Fransız oyuncuya çevrildi. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Galatasaray, Manchester United'ın da istediği yıldız futbolcunun kararını bekliyor. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Aynı zamanda oyuncuyu ikna etmek için girişimler de başladı. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Sarı-Kırmızılılar, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Fransız orta saha için yoğun mesai harcıyor. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    İtalyan ekibi ise Rabiot'tan alacağı cevaba göre transfer çalışmalarına hız verecek.
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

     Juventus, Rabiot'tan olumlu yanıt alamazsa Lazio forması giyen Sergej Milinkovic-Savic için girişimlerde bulunacak. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Rabiot, orta sahanın merkezinde ve savunmanın önünde görev yapabiliyor.
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Başarılı futbolcu, bu sezonki performansıyla dikkat çekti. İlk profesyonel imzasını Paris Saint-Germain'de atan Adrien Rabiot, Manchester City'nin altyapısında da forma giymişti.
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    2012-13 sezonunu Toulouse'ta kiralık olarak geçiren Rabiot, son olarak 2019-20 sezonu başında Juventus'a bedelsiz olarak transfer olmuştu. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Fransız yıldız, geçtiğimiz sezon 48 maçta toplam 4 bin 218 dakika süre aldı. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Bu süreçte ise 11 gol, 6 asistle takımına büyük katkı sağladı. 
  • Galatasaray, Adrien Rabiot transferi için harekete geçti!

    Sarı-Kırmızılı yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle Rabiot'u ikna etmeye çalışacak.

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