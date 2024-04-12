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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

        Galatasaray, Süper Lig'in 32'nci haftasında Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 20:51 Güncelleme: 12.04.2024 - 20:51
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        Galatasaray'da Alanyaspor mesaisi
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        Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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