Galatasaray, Barış Alper Yılmaz, Aytaç Kara ve Alpaslan Erdem'in ardından 4. transferini de bitirdi.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Cimbom, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau ile anlaşmaya vardı.

Rumen basında çıkan habere göre; Galatasaray, Universitatea Craiova ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay verecek.

Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Gheorghe Hagi'nin akademinde yetişen 24 yaşındaki oyuncu, Universitatea Craiova formasıyla 129 maçta 33 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.