Galatasaray, Angelino transferini bitirdi! Adım adım operasyon

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Arsenal ile Nuno Tavares, Sassuolo ile Rogerio için yine aracılar ile temaslar kuran Galatasaray, Arsenal'in Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak yerine bonservisiyle vermek istemesi ve Sassuolo'nun da Rogerio için kapıyı 13 milyon Euro'dan açması nedeniyle odak Almanya'ya döndü.