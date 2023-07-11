Galatasaray Angelino'yu kadrosuna kattı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Leipzig forması giyen Angelino'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İspanyol sol beki satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Yeni sezona Avusturya'da yaptığı kampla hazırlanan Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor.
Forvet hattı için Mauro Icardi ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisinde de mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Angelino'yu kadrosuna katmayı başardı.
Leipzig ile anlaşmaya varan Cimbom, İspanyol yıldızı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
26 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde sarı-kırmızılıların kampına katılması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giydiği Hoffenheim ile 35 resmi maça çıkan Angelino, 1 gol, 12 asistlik performansıyla dikkat çekti.