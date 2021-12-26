OSMAN ŞENHER

Kolay değil, Galatasaray gibi bir dev, 7 maçtır kazanamıyordu. Dünkü karşılaşma bu yüzden çok önemliydi. Müsabaka öncesinde Antalya’nın puanı 22, sarı-kırmızılılarınki 24’tü. Bu sefer de bir kaza olsaydı, tribünlere gelen az sayıda seyirci bile o skoru içine sindiremezdi. Antalya maçında cezası nedeniyle oynamayan Cicaldau, bu takımın olmazsa olmazı; orası kesin... Sağ bek oynayan Oğulcan, gerçek mevkisi olmamasına, maç eksiği bulunmasına karşın iyi mücadele etti ama yetersiz kaldı. Bu çocuğun esas yeri ön kanattır. Yapacak bir şey yok, hocası nerede oynatırsa orada oynamak mecburiyetinde...