Galatasaray - Antalyaspor maçı yazar yorumları

"GEREKSİZ BİR TELAŞ VARDI"

Zeki Uzundurukan/Fotomaç: "Galatasaray, Antalyaspor maçına bir an önce golü bulup rahatlayayım anlayışı ile başladı. Ancak o beklenen gol, dakikalar ilerledikçe gelmedi ve Galatasaraylı futbolcular, gereksiz bir telaşın içine girdiler. Aslında ilk 45'te farkı yakalayacak pozisyonları da buldu sarı-kırmızılılar. Ama Antalyaspor, Benfica'dan öyle bir kaleci almış ki, kaleci değil de sanki uçan panter. İlk yarıda Boey ve Abdülkerim'in şutlarında mucizevi iki kurtarış birden yaptı. Antalyaspor ise Nakajima'nın önüne atılan uzun toplarla Galatasaray kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. Konuk ekibin ilk yarıda Larsson ile bir şutu da direkten döndü. Galatasaray tribünleri, PFDK'nın vermiş olduğu tam 40 blokluk tribün cezasına (yaklaşık 20 bin taraftarın Passolig kartı bloke edildi) rağmen stat tıklım tıklım doluydu. PFDK'nın vermiş olduğu garip ve abartılı ceza bile G.Saray taraftarını durduramadı. Helal olsun G.Saray taraftarına. Güzel bir ders verdi bu akla-mantığa uymayan cezayı verenlere!Maçın son anlarında Mertens'e yapılan hareket, net penaltıydı. Hakem de VAR da atladı. G.Saray'ın seri galibiyetleri çoğaldıkça, -ki 9'da 9 yaptılargereksiz bir stres yaşanmaya başladı. Buruk'un takımını liderlik ve galibiyet serisi stresinden uzak tutması lazım. Galatasaray, bir engeli daha kayıpsız geçerken, şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Galatasaray taraftarının bu muhteşem desteği; camianın kenetlenmesi ve takım bütünlüğü, mutlu sona inanmışlığın bir göstergesi..."