Galatasaray ara vermedi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı
Giriş: 24.09.2023 - 15:59 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:59
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.