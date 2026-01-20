Habertürk
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray, Avrupa'da 335. randevuya çıkacak - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Avrupa'da 335. randevuya çıkacak

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 12:04 Güncelleme: 20.01.2026 - 12:04
        Galatasaray, Avrupa'da 335. randevuya çıkacak!
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Sarı Kırmızlılar, bu karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 335. maçına çıkacak.

        1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 334 maçta mücadele etti.

        Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

        Avrupa maçlarında rakip fileleri 459 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 506 gole engel olamadı.

        DEVLER LİGİ'NDE 18. SEZON

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

        Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

        Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

        DEVLER LİGİ'NDE 164. RANDEVU

        Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 164. kez sahne alacak.

        UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 128 kez mücadele etti.

        Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 44 galibiyet, 39 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 172 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 271 gol gördü.

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

        AVRUPA'DA SON 16 MÜSABAKANIN 11'İNİ KAYBETMEDİ

        Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 16 müsabakanın 11'inde yenilmedi.

        Sarı-kırmızılı takım, 10'u UEFA Avrupa Ligi'nde, 6'sı ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 16 karşılaşmada 6 galibiyet ve beşer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı.

        SON 24 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 5 GALİBİYET

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup/lig aşamasında çıktığı son 24 müsabakada 5 galibiyet alabildi.

        Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında geride kalan 24 karşılaşmada 5'er galibiyet ile beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı.

        AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

        Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

        Organizasyon O G B M A Y
        Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53
        UEFA Şampiyonlar Ligi 128 32 31 65 130 218
        UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38
        Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55
        UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141
        UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1
        Toplam 334 119 89 126 459 506
