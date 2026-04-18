        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Birlikte yine şampiyon olacağız

        Dursun Özbek: Birlikte yine şampiyon olacağız

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün nisan ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Naklen yayın gelirinin düşük olduğundan yakınan Özbek, yeni pazarlara açılmaları gerektiğini söyledi. Özbek ayrıca, sezon sonu üst üste 4. kez şampiyon olacaklarına inandığını belirterek, "Galatasaray'ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız" dedi.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 14:53 Güncelleme:
        Galatasaray Kulübü'nün nisan ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

        Toplantıda konuşan Bakan Dursun Özbek, kulübün mali durumu, Aslantepe prejesi, naklen yayın gelirleri ve şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

        Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

        "Sözlerime başlamadan önce Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylar nedeniyle derin üzüntü yaşadığımızı ifade etmek isterim. Kahramanmaraş sıklıkla ziyaret ettiğim ve gönül bağımız olan şehir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, değerli ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."

        "TAKIMIN ŞAMPİYON OLACAĞINA SONSUZ İNANIYORUZ"

        "İki kupalı divan yapıyoruz, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Ankara'da maça çıkacağız. Takımın şampiyon olacağına sonsuz inanıyoruz. Ankara'da işitebilecekleri kadar kuvvetli bir alkış istiyorum, duysunlar. Galatasaray, tüm camia olarak onların arkasında. Onlara desteğimizi vermeye devam edeceğiz."

        "NAKLEN YAYIN GELİRİ ÇOK DÜŞÜK"

        "Türkiye'de tek kar açıklayan kulübüz. İki rakibimizden daha fazla hasılat açıkladık. Bu başarıya ulaşmamızda verdikleri destek için tüm Galatasaray camiasına teşekkür ederim. Naklen yayın geliri çok düşük. Ayrıca kulübün yeni pazarlara açılması lazım. Bu iki konuda çalışmalarımız devam edecek."

        ASLANTEPE PROJESİ

        "Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde diğer şubeler hizmet edecek alanlar mevcut değildi. Aslantepe projesi için bu arsayı kulübümüze kazandırdık. Arazi yeterli değil, tesis yapmak gerekiyor ve şimdi sıra orada. Uluslararası boyutta basketbol salanı, voleybol salonu, kapalı yüzme havuzu, kamp tesisi ve bazı ticari alanlar..."

        "23 NİSAN'DA TEMELİ ATIYORUZ"

        "Ayrıca büyük eksiğimiz olan idari bina... İdari olarak kulüp dağılmış durumda. Bir kısmımız statta boş alanlarda, bir kısmımız başka yerde. Kulübe yeterli olacak idari bina şart ve bunu da yapıyoruz. Bu projenin toplamı 150 bin m2, 200 milyon dolar da bütçesi var. Temeli atıyoruz, inşallah kısa sürede tamamlamaya gayret edeceğiz. Başladık, ruhsatları çıkardık. 23 Nisan'da temel atma törenine sizleri bekliyorum. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan'ı çocuklarımızla kutlamak istiyoruz. Bu törene çocuklarınızla katılmanızdan mutluluk duyacağım."

        "BİRLİKTE YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

        "Şampiyonlukta yol kazaları oldu, hepsinden sağ salim çıktık. Çünkü Galatasaray'ın DNA'sında kazanmak var. Galatasaray'ın gücünü dosta ve düşmana göstermenin tam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız."

        Say: "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"

        Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından bilgisayar oyunları yeniden tartışmanın odağına yerleşti. Konuya ilişkin Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulunan Siber Güvenlik Uzmanı Gökhan Say, özellikle çevrim içi oyunların sohbet odalarının çocuklar açısından ciddi riskler b...
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Sezar'ın "Geldim, gördüm, yendim" dediği kalede çökme yaşandı
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
