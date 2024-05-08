Galatasaray Divan Kurulu Mayıs ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Toplantının gündemi ise 25 Mayıs’ta yapılacak seçim oldu. Söz konusu seçime de aday olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de divanda açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları projeleri anlatarak başlamak istediğini söyleyen Özbek, “Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden 23 ay geçti. Bugün sizinle bu süre içerisinde yaptıklarımızı konuşmak istiyorum. Takip ettiğim kadar bazı arkadaşlarımızın bundan önceki genel kurul ve divanlara katılma alışkanlıkları olmadığı için kulübümüzle ilgili detaylı bilgiye sahip değiller. Göreve geldiğimizde size verdiğimiz sözler ve Galatasaray'ımız için bir gelecek hedefimiz vardı. O da Galatasaray’ı güçlü bir mali yapıyla, rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaşmış, bizden sonra gelecek arkadaşlara bu şekilde bir Galatasaray bırakmaktı. İlk olarak el attığımız projelerden biri Galatasaray Adası oldu. Uzun süredir kullanılmaz olan adamız için son derece üzgündük. Bugün sadece üyelerimizin hizmetine açık, yaz ve kış hizmet veren bir yer oldu. Bundan da önemlisi adamızda Milli Emlak’a ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına aldık. Böylece Galatasaray Adası üzerinde oluşabilecek ihtilafları tümüyle ortadan kaldırdık. Çok da önemsediğim bir konu, Galatasaray Adası’nın imar iznini de aldık. Adamıza bu yatırımları yaparken yüzme, yelken ve su topu şubelerimizin yuvası olan Kalamış’ta birtakım yenilemelere ihtiyaç vardı. Bu yenilemeleri yaparak, Kalamış’taki tesislerimizin üyelerimize daha iyi hizmet verebilmesini sağladık” şeklinde konuştu.

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“NELER VAAT ETTİYSEK O ÇERÇEVEDE HAREKET EDİYORUZ"

Alınan yetkiler doğrultusunda vaatlerini gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Özbek, “Kulübümüzün finansal anlamda daha güçlü hale gelmesi için ekstra kalemler oluşturmamıza ihtiyaç olduğunu her seferinde söyledim. Bunun yanında faaliyetlerimizi büyük ölçüde engelleyen Bankalar Birliği anlaşmasından çıkma hedefinden de bahsetmiştim. Amacımız, elimizdeki gayrimenkulleri geliştirme suretiyle elde edilecek fonlarla süreci yönetmekti. Bu hedefimiz doğrultusunda genel kurullarımızı toplayıp iradenin de bu şekilde oluştuğunu hep birlikte gördük. Öncelikle Mecidiyeköy’de inşaat halinde duran binamızı bir rezidans projesi haline getirdik ve lansmanını da yaptık. Leo Rezidans projesinin gelirleri ve şahsi kefaletlerimizle Florya’daki arazimize bitişik halde bulunan 40 dönümlük Emlak Konut’a ait araziyi satın aldık. Bunu gururla ifade etmek isterim ki bu satın alma kulübümüzün açısından çok önemli bir anlaşmadır. Alınan bu arazi mevcut arazimizin 2 katı büyüklüğünde olup değerini kat kat büyütmüştür. Bu arazi genel kurulumuzdan onay aldığımız takdirde değerlendirilecektir. Sizlerden ne yetki aldıysak, neleri yapmayı vaat ettiysek o çerçevede hareket ediyoruz” sözlerini kaydetti. “SENE SONUNDA HASILATIMIZIN 6 MİLYAR TL'YE GELMESİNİ BEKLİYORUZ"

Başkanlık dönemlerinde artan gelirlere ve spor kompleksi için kazandırılan araziyle ilgili de konuşan Dursun Özbek, “2022 yılında yaklaşık 1.2 milyar TL olan Sportif A.Ş. gelirlerimizi ilk 9 aylık dönemimizde 2023 yılında 4.5 milyar TL hasılata ve 608 milyon TL kâra ulaştırdık. Sene sonunda hasılatımızın 6 milyar TL mertebelerine gelmesini planlıyoruz. Yine 2022’de GS Store’da yılda 3 milyon adet ürün, 200 milyon TL ciroya ulaşırken bugün geldiğimiz noktada 11 milyon parça ürün ve yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaşmış durumdayız. Eğer bu ivme hedeflediğimiz şekilde devam ederse 20 milyon adet ürün ve 3 milyar TL ciro hiç de uzak değil. 2021-2022 sezonunda yaklaşık 17 milyon Euro olan sponsor, reklam veren ve lisans gelirlerimizi bu sezon yaklaşık 58 milyon Euro’ya ulaştırdık. Göreve geldiğimizde amatör branşlarının maçlarını farklı salonlarda oynamaları ve tüm branşlara ait bir kamp salonunun bulunmaması önemli bir sorundu. Amatör şubelerimizin büyük bir kısmını tek bir yerde toplayabilmek ve çok amaçlı bir spor salonuna sahip olmak amacıyla stadımıza yakın, Vadi İstanbul’a bakan araziyi 49 yıl üst kullanım hakkıyla aldık” ifadelerini kullandı. REKLAM “FUTBOL TAKIMIMIZ YENİ SEZONU KEMERBURGAZ TESİSLERİ'NDE AÇACAK”

Futbol takımının yeni sezonu Kemerburgaz’da yeni yapılan Metin Oktay Tesisleri’nde açacağını da belirten Başkan Özbek, “Florya projesine bağlı olarak futbol takımımızın Kemerburgaz Tesisleri’ne taşınması bu dönemde yapmak istediğimiz projelerden bir tanesiydi. Florya’daki tesisimiz hem kullanılan alan hem de tesis kalitesi olarak artık beklentilerimizi karşılayamıyor. Bunu çözmek amacıyla Kemerburgaz’daki arazide çalışmalarımıza başladık. Hali hazırda inşaatını bitirdiğimiz yaklaşık 14 bin 500 metrekare kapalı alanın yanında akademimiz için de bir kamp tesisinin çalışmalarına başladık. Bu konuyu iftiharla söylüyorum; Kemerburgaz’daki Metin Oktay Tesislerimizin tamamı kulübümüzün öz sermayesiyle yapılmış bir tesis olacak. Bunun övündüğüm kısmı da her Galatasaraylıdan bir tuğla gelmesi. Futbol takımımız yeni sezonu Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde açacak” diye konuştu. “RİVA PROJESİ İLE BİRLİKTE KASAMIZA 170 MİLYON DOLAR GİRMİŞTİR"