Galatasaray Divan Kurulu Mayıs ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Toplantının gündemi ise 25 Mayıs’ta yapılacak seçim oldu. Söz konusu seçime de aday olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de divanda açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları projeleri anlatarak başlamak istediğini söyleyen Özbek, “Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma bu onurlu görevi emanet etmenizin üzerinden 23 ay geçti. Bugün sizinle bu süre içerisinde yaptıklarımızı konuşmak istiyorum. Takip ettiğim kadar bazı arkadaşlarımızın bundan önceki genel kurul ve divanlara katılma alışkanlıkları olmadığı için kulübümüzle ilgili detaylı bilgiye sahip değiller. Göreve geldiğimizde size verdiğimiz sözler ve Galatasaray'ımız için bir gelecek hedefimiz vardı. O da Galatasaray’ı güçlü bir mali yapıyla, rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir sportif başarıya ulaşmış, bizden sonra gelecek arkadaşlara bu şekilde bir Galatasaray bırakmaktı. İlk olarak el attığımız projelerden biri Galatasaray Adası oldu. Uzun süredir kullanılmaz olan adamız için son derece üzgündük. Bugün sadece üyelerimizin hizmetine açık, yaz ve kış hizmet veren bir yer oldu. Bundan da önemlisi adamızda Milli Emlak’a ait parsellerin irtifak tapusunu 30 yıllığına aldık. Böylece Galatasaray Adası üzerinde oluşabilecek ihtilafları tümüyle ortadan kaldırdık. Çok da önemsediğim bir konu, Galatasaray Adası’nın imar iznini de aldık. Adamıza bu yatırımları yaparken yüzme, yelken ve su topu şubelerimizin yuvası olan Kalamış’ta birtakım yenilemelere ihtiyaç vardı. Bu yenilemeleri yaparak, Kalamış’taki tesislerimizin üyelerimize daha iyi hizmet verebilmesini sağladık” şeklinde konuştu.

Riva projesinin Galatasaray’a maddi anlamda kazanç getirdiğini ve projenin daha tamamlanmadığını aktaran Özbek, “Riva Projesi ile birlikte Galatasaray'ın kasasına 170 milyon dolar girmiştir. İnşaat bitmemiştir, süreç bugün biraz ağır yürümektedir. Projenin daha yüzde 50'si ya da 60'ı bitmiştir. Bazen öyle ifadeler kullanılıyor, orada 130 tane villamız varmış, kaba inşaat halindeymiş deniyor. Bu işe inanan arkadaşlarımla birlikte hep söylediğim bir şeyi tekrar ediyorum, yaptığımız projelerle ilgili endişesi olan varsa 7-24 Aslantepe'deyim. Kapım da açık. Neden buna ihtiyaç duymuyoruz, kulaktan dolma laflarla camiayı yanlış bilgilendiriyoruz?” sözlerini dile getirdi.

"SEÇİLİRSEM DAHA FAZLASINI YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM”

Özbek, görev yaptıkları süre boyunca Galatasaray’ın elde ettiği başarıları saymasının ardından, "Galatasaray'ın sadece sportif başarılarla değil, bir sivil toplum kuruluşu olarak da en başarılı şekilde liderlik ettiğini herkese gösterdik. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını, daha iyisini yapmak için arkadaşlarımla birlikte hiç durmadan çalışacağımın sözünü veriyorum. Aslolan Galatasaray'dır" dedi.

SÜHEYL BATUM'A CEVAP: HER ŞEYİ DİYEBİLİRSİN AMA 'PEŞKEŞ ÇEKİYOR' DİYEMEZSİN!

Dursun Özbek, kendisini ve yönetimini eleştiren başkan adayı Süheyl Batum'a da cevap vererek, "Bizim kültürümüzde çok daha iyiye ulaşmak için eleştirmek vardır, her zaman da olacaktır. Ama başka bir konu var. Bizleri eleştirebilirsiniz, bir takım yapıcı tenkitlerle karşımıza gelebilirsiniz. Elbette ki hatalar yapmışızdır. İş yapan insan hata da yapar. Ben Galatasaray için her konuyu, her üyemizle konuşmaya varsa daha doğrusunu bulmaya hazırım. Genel kurul iradesiyle ilerlediğimiz süreci devam eden bir projede, seçim için divana gelip imzalarını teslim ederken basının karşısına çıkıp, biraz önce de ifade etti Süheyl kardeşim, 'Başkan bu araziyi peşkeş çekiyor' diyemez. Her şeyi diyebilirsin ama peşkeş çekiyor diyemezsin. Birtakım yalan ve iftiralarla kulaktan dolma bilgilerle, araştırmadan, soruşturmadan, sormadan Galatasaray'ı yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Sadece benim değil, burada birlikte görev yaptığımız pırıl pırıl insanlara çamur atmaya kimse cüret edemez." dedi.

Başkan Dursun Özbek, konuşmasının ardından seçilmesi durumunda kendisiyle beraber göreve gelecek olan listedeki herkesi tek tek tanıttı.