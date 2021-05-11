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Galatasaray baştan sona hücum edecek!

Hafta sonu oynanan derbide Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında umutlanan Galatasaray, Denizlispor karşısında sahaya averaj için çıkacak! İki maçta alınacak 6 puanın yetmediği sarı-kırmızılılarda Fatih Terim sadece galibiyeti değil, farklı zaferleri planlıyor

Galatasaray baştan sona hücum edecek!

TT Stadı’nda ağırladığı Beşiktaş’ı 3 farklı yenemeyen Galatasaray, ezeli rakibiyle arasındaki ikili averajı eşitlerken, genel averajda da Siyah-Beyazlılar’ın önüne geçmekte kararlı… Bir önceki hafta Hatay’ı 7-0 yenen Beşiktaş’ı 3-1’le geçen Aslan, ezeli rakibiyle arasındaki genel averaj farkını da 6’ya indirdi. Kalan 2 haftada Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin puan kaybetmesini bekleyecek olan Cimbom’un, ligi Siyah-Beyazlı rakibiyle puan puana bitirmesi durumunda şampiyonluk için genel averajına bakılacak. Son 2 haftaya girilirken 6 gol önde olan Beşiktaş’ı yakalamak isteyen teknik direktör Fatih Terim de oyuncularından Denizli ve Yeni Malatya maçlarında gol olur yağmalarını istiyor.

FALCAO YERİNE HALİL

Ligin son sırasına demir atan ve küme düşmesi kesinleşen Denizli deplasmanından farklı skorla dönmek isteyen İmparator, derbide ilk 11’de görevlendirdiği Radamel Falcao’nun yerine son haftaların formda ismi Halil Dervişoğlu’na formayı yeniden teslim edecek. Sakatlanan Kolombiyalı yıldız İstanbul’da bırakılırken Terim, dikine gidebilen ve hücumdaki diğer arkadaşlarına daha fazla alan açabilen Halil’i ilk 11’ine aldı. Tecrübeli çalıştırıcı takımından baştan sona hücumu düşünmelerini istedi.

MOHAMED MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Derbide son düdüğün ardından sahayı sedyeyle terk eden Mostafa Mohamed, kafileye dahil edilerek Denizli’ye götürüldü. Düne kadar ağrısı devam eden Mısırlı golcünün son durumu maç saatine doğru kesinleşecek. Mohamed’i zaten ilk 11’de düşünmeyen Terim’in, buna rağmen oyuncusunu yedek kuvvet olarak maç kadrosuna almak istediği öğrenildi.

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