Galatasaray Beknaz Almazbekov ile sözleşme imzaladı
Galatasaray, genç futbolcusu Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki Kırgız futbolcu 2025-2026 sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Giriş: 18.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:47
Galatasaray, futbol akademisi oyuncularından Beknaz Almazbekov ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki Kırgız futbolcuyla 2025-2026 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtildi.