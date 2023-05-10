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Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Orta saha bölgesine takviye yapmayı düşünen sarı-kırmızılıların listesinde Branco van den Boomen yer aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

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  • Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

    Galatasaray bir yandan şampiyonluğa oynarken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.
  • Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

    Sarı kırmızılılar, Fransız ekibi Toulouse forması giyen Branco van den Boomen ile ilgileniyor.
  • Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

    Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray'ın bu transferde 7 Avrupa kulübüyle yarışa gireceği belirtildi.
  • Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

    Sarı kırmızıların Boomen'de rakiplerinin PSV, Marsilya, Feyenoord, Leeds United, Aston Villa, Sevilla ve Wolfsburg olduğu aktarıldı.
  • Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncu, Fransız ekibinden kesin olarak ayrılma kararı aldı. 
  • Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

    aldı. 27 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde verecek.
  • Galatasaray, Branco van den Boomen için devrede!

    Toulouse ile 117 maça çıkan Boomen, 23 gol ve 45 asist yapma başarısı gösterdi. 

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