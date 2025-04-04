Galatasaray Çağdaş Faktoring: 61 - Çimsa ÇBK Mersin: 74 | MAÇ SONUCU

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-off Yarı Final 2'nci maçında karşı karşıya gelen Çimsa ÇBK Mersin rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 61-74 yenerek adını finale yazdırdı. Mersin ekibi final maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda başlayan maçın ilk periyodu karşılıklı sayılarla ve tempolu başladı. Hızlı hücumlar ve etkili savunma ile 1 sayı farkla Galatasaray ilk periyotu 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta Mersin ekibi hızlı oyun ortaya koyarak oyun içinde sayı farkını 8’e kadar çıkardı. Sarı-kırmızılılar son saniyede Park'ın üçlüğüyle ilk yarıyı 5 sayı farkla geride kapadı.

Üçüncü periyota iyi başlayan Sarı-kırmızılılar savunmada ve hücumda kısa sürede düşüşe geçti. Bu çeyrekte Çimsa ÇBK Mersin iyi hücum ile sayı farkını 12'ye çıkarttı. REKLAM Kıran kırana geçen maçın son dakikalarında hata yapmayan Çimsa ÇBK Mersin karşılaşmadan 74-61 galip ayrılarak finale adını yazdırmayı başardı. Yarı final eşleşmesinde Mersin'de yapılan ilk müsabakayı da ÇBK Mersin 83-78 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci maçında Sinan Erdem'de Galatasaray'ı yenen Çimsa ÇBK Mersin adını finale yazdırarak Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.