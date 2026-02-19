Canlı
        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 81 - Basket Landes: 72 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 81 - Basket Landes: 72 (Uzatmalar) | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes ekibini uzatmada 81-72 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        19.02.2026 - 23:03
        Galatasaray, uzatmada avantajı kaptı!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in ilk maçında konuk ettiği Fransız ekibi Basket Landes'i 81-72 yendi.

        Serinin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

        Bu turda iki galibiyete ulaşacak ekipler, Altılı Final'e yarı finalden, mağlup ekipler ise çeyrek finalden dahil olacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü karşılaşma 3 Mart Salı günü İstanbul'da yapılacak.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Peter Praksch (Macaristan), Natasa Dragojevic (Karadağ), Nemanja Vlahovic (Sırbistan)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 5, Oblak 15, Juhasz 21, Johannes 3, Kuier 16, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner 9, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik, Derin Erdoğan, Elif Bayram

        Basket Landes: Droguet 10, Djekoundade 2, Musa 21, Massey 2, Lacan 21, Wojta 3, Pardon 10, Ewodo 3, Macquet, Bussiere

        1. Periyot: 14-11

        Devre: 33-27

        3. Periyot: 53-34

        Normal Süre: 66-66

        Uzatmalar: 81-72

        Spor Bülteni - 19 Şubat 2026 (Fenerbahçe'nin Konuğu Nottingham Forest)

        Fenerbahçe'nin konuğu Nottingham Forest. Fenerbahçe sahasında avantaj peşinde. Fenerbahçe'de 2 eksik var. Notthingam Forest'ta Vitor Pereira dönemi. Samsunspor Shkendija deplasmanında. Samsunspor Fink ile ilk maçına çıkıyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.    

