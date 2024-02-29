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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray Çağdaş Faktoring: 81 - Spar Girona: 83 |MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: 81 - Spar Girona: 83 |MAÇ SONUCU

        Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring, ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:02 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:02
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        Galatasaray, Avrupa Kupası'ndan elendi
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek finalinde çıktığı ilk maçta 77-64 yenildiği İspanya ekibi Spar Girona'ya rövanşta 83-81 mağlup olarak turnuvadan elendi.

        Salon: Ahmet Cömert

        Hakemler: Vladimir Jevtovic (Sırbistan), Nikolaos Tziopanos (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ben Abdelkader 3, Smith 19, Meltem Yıldızhan 12, McCowan 20, Vanloo 13, Büşra Akbaş 5, Hartley 7, İnci Güçlü, Herbet-Harrigan 2

        Spar Girona: Bertsch 8, Magarity 19, Mendy 20, Labuckiene 8, Ygueravide 21, Lopez 2, Pena 3, Canella, Etxarri 2

        1. Periyot: 23-20

        Devre: 38-39

        3. Periyot: 55-58

        4. Periyot: 81-83

        Beş faulle çıkan: 38.40 Vanloo (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

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