Galatasaray Çağdaş Faktoring- CSM Constanta: 83-77 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Constanta'yı 83-77 mağlup etti.
Giriş: 11.10.2023 - 23:20 Güncelleme: 11.10.2023 - 23:20
Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu ilk maçında Romanya temsilcisi CSM Constanta'yı 83-77 yendi.
Ahmet Cömert Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 29-27 üstünlükle bitiren sarı-kırmızılı ekip soyunma odasına 46-40 geride girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğü yeniden ele geçiren ev sahibi ekip, bu bölümü 62-56 önde tamamlarken mücadeleyi de 83-77 kazandı.