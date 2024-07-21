Galatasaray Çağdaş Faktoring, Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında takımın tecrübeli oyuncularından Belçikalı Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.
Yeni sezon öncesi kadro planlamasını hızlandıran Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Julie Vanloo'nun sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak, Belçika Kadın Basketbol Milli Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları kadrosuna seçilen başarılı oyuncumuzu kutlar, hem Olimpiyat Oyunları'nda hem de 2024/25 sezonunda Galatasaray formasıyla üstün başarılar dileriz." denildi.
Vanloo, geçtiğimiz sezon toplamda 43 maçta forma giyerken 12.7 sayı, 2.6 ribaunt, 8.6 asist ortalamalarıyla oynamıştı.