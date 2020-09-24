İtalyan basınına göre; G.Saray, Boca Juniors'un ön liberosu Campuzano'yu istedi. Arjantin ekibi ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki futbolcu için kiralama formülü öne çıkıyor. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak ise, “Limiti aşmamaya çalışıyoruz. Önce satmak, sonra almak istiyoruz. Tekliflerin gelmesi bizi memnun ediyor” dedi.