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Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanırken Galatasaray'ın İstanbulspor karşısında aldığı galibiyet sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Perşembe günü Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde Galatasaray, cumartesi günü Sivasspor maçına şampiyonluğu garantilemek için çıkacak. İşte olası senaryolar...

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  • Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri - Güncel futbol haberleri

    Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Kritik mücadele sonrası Galatasaray'ın şampiyonluğuna dair yeni bir gelişme yaşandı. İşte Galatasaray'ın 35. haftadaki şampiyonluk ihtmali...
  • Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri - Güncel futbol haberleri

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk yarışını bitirebilir.
  • Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri - Güncel futbol haberleri

    Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u ağırlayacağı maçta puan kaybetmesi durumunda Galatasaray, Sivasspor'u mağlup etmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
  • Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri - Güncel futbol haberleri

    68 puanda olan Fenerbahçe; Trabzonspor ile berabere kalırsa 69, Trabzonspor'a yenilirse 68 puanda kalacak. Geride 2'si hükmen olmak üzere toplam 4 maçı olan Fenerbahçe, maksimum 80-81 puana çıkabilecek.
  • Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri - Güncel futbol haberleri

    76 puanlı Galatasaray ise Sivasspor'u yenerse 79 puana çıkacak. Sivasspor maçı sonrası 1'i hükmen, toplam 3 maça çıkacak Galatasaray ise 82 puanı garantilemiş olacak.
  • Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri - Güncel futbol haberleri

    Galatasaray, Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarını kaybetse dahi Fenerbahçe'nin gerisine düşemeyecek ve şampiyonluğunu cumartesi günü Sivasspor'u yenmesi ve Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde garantileyecek.
  • Galatasaray, cumartesi günü şampiyonluk maçına çıkabilir! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri - Güncel futbol haberleri

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