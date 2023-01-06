Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

Galatasaray sezon başından beri istikrarı yakalayamadığı sol bek mevkisi için arayışlara başladı. Rotayı ise Dundee United forması giyen eski Süper Lig oyuncusu Aziz Behich'e yöneltti. İşte detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Galatasaray bu sezon savunmanın solunda Patrick Van Aanholt, Leo Dubois, Kazımcan ve Emre Taşdemir gibi isimleri denedi.
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Van Aanholt'tan istediği verimi alamayan Okan Buruk, Kazımcan ve Emre Taşdemir'den de sakatlıkları sebebiyle yararlanamadı. 
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Rotayı sol bek transferine çeviren Sarı-Kırmızılılar tanıdık bir isme yöneldi. Hem tecrübesi hem uygun maliyeti hem de Türk pasaportu nedeniyle sarı kırmızılılar Aziz Behich transferi için düğmeye bastı. 
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Sol bek pozisyonunda istikrarı yakalamak isteyen Okan Buruk, sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar Dundee United'da bulunan Aziz Behich'e teklif götürecek. 
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Daha önce Bursa, Başakşehir, Kayseri ve Giresun formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası'nda da sahne alan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi. 
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Kariyerinde 343 kulüp maçına çıkan Aziz Behich 10 gol ve 23 asist yaptı.
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Ayrıca, Avustralya Milli Takımı'nın da değişilmez isimlerinden olan Aziz Behich, milli takım formasıyla 57 maça çıktı. 
  • Galatasaray'da Aziz Behich sesleri!

    Aziz Behich'in güncel piyasa değeri 700 bin Euro. 

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.