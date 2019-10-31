Real Madrid ve Beşiktaş maçlarında alınan mağlubiyetlerin yaralarını sarmaya çalışan Galatasaray'da son olarak bazı futbolcuların eğlence görüntülerinin sosyal medyada yayılması camiada tepkilere yol açtı...

Babel, Donk ve Lemina’nın bir doğum günü partisinde eğlenmeleri, kötü gidişata üzülen taraftarların bir kısmını sinirlendirdi. İkiye ayrılan görüşlerde bazı taraftarlar oyuncuların ceza almasını isterken, bazıları ise futbolcuların özel hayatına karışamayacakları yönünde görüş belirtti.

Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in aldığı bilgiye göre; bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından rahatsızlık duysa da yönetimin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıktı.

Pazar gecesi oynanan ve kaybedilen Beşiktaş derbisinden 2 gün sonra (Salı akşamı) arkadaşlarının doğum günü partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.

Oyuncuların özel hayatlarına karışamayacakları görüşünde buluşan Sarı-Kırmızılı yönetim ve teknik heyetin, Babel, Donk ve Lemina’yı daha dikkatli olmaları konusunda uyardıkları ancak bir ceza vermeyi düşünmedikleri ifade edildi.