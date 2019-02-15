2 | 15

2 FARKLI GALATASARAY

İlk yarıda kötü oynayan Galatasaray, buna rağmen devreyi 0-0’lık eşitlikle tamamlayabildirdi. Ancak İspanyol hakem Manzano’nun uydurma penaltısı sonucu Sarı-Kırmızılılar devreyi 1-0 geride kapadı. İkinci yarıya daha istekli çıkan Cimbom, golü de erken buldu. Bu dakikadan sonra takım da ateşlenmişti. Ancak Marcao’nun bir anlık dikkatsizliği pahalıya mal oldu. 2-1 yenik duruma düşen Galatasaraylı futbolcuların morali düşünce, maç da bu skorla tamamlandı