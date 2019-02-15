UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Benfica'ya 2-1 mağlup oldu ve turu zora soktu. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel, sarı-kırmızılı futbolcuların Benfica mücadelesindeki performansını değerlendirdi. Adıgüzel'in değerlendirmesi şöyle:
2 FARKLI GALATASARAY
İlk yarıda kötü oynayan Galatasaray, buna rağmen devreyi 0-0’lık eşitlikle tamamlayabildirdi. Ancak İspanyol hakem Manzano’nun uydurma penaltısı sonucu Sarı-Kırmızılılar devreyi 1-0 geride kapadı. İkinci yarıya daha istekli çıkan Cimbom, golü de erken buldu. Bu dakikadan sonra takım da ateşlenmişti. Ancak Marcao’nun bir anlık dikkatsizliği pahalıya mal oldu. 2-1 yenik duruma düşen Galatasaraylı futbolcuların morali düşünce, maç da bu skorla tamamlandı
FERNANO MUSLERA
Biri penaltı, diğeri karşı karşıya… Muslera’nın yenilen 2 golde de yapabileceği pek fazla bir şey yoktu. Kritik bir kurtarışa imza atmasa da kendi standardını korudu.
MARTİN LİNNES
Defansta hata yapmasa da ofans anlamında yetersiz kaldı. Önünde top koşturan Feghouli’yle uyum problemi vardı. Hocası da ona ancak 73 dakika dayanabildi.
CHRİSTİAN LUYİNDAMA
Maç boyunca savunmada kritik müdahalelerde bulundu. Savunmada güven verdi. Attığı golle de takımını ateşledi.
MARCAO
Her ne kadar penaltı olmasa da bir stoper iki kolunu birden açarak gelen topu karşılamamalı… Penaltıya sebebiyet verdiği yetmezmiş gibi Galatasaray’ın gol bulup iyi oynadığı dakikalarda rakibini kaçırınca ikinci golü yedirdi. Maçı veren isim Marcao oldu.
YUTO NAGATOMO
İlk yarıda bildiğimiz performansının çok altındaydı. Ancak ikinci yarıda yaptığı harika ortayla golü asistini yapan isim oldu. Japon sol bek ikinci yarıda ritmini buldu.
FERNANDO
Galatasaray adına sahanın en kötü oyuncularındandı. Orta sahada yaptığı pas hataları ve top kayıpları Benfica’nın karşı atağına döndü. Fernando’nun vasatın altındaki performansı Cimbom’un orta sahadayı rakibine kaptırmasına neden oldu.
BADOU NDİAYE
Orta sahanın dinamosu olduğunu bu maçta da gösterdi. Çok koştu, mücadele etti. Ancak orta sahadaki partnerleri Ndiaye’nin performansına ayak uyduramadı.
YOUNES BELHANDA
Trabzon maçının yıldızı Belhanda, Benfica karşısında aynı tadı vermedi. Zaman zaman sorumluluk almaya çalışsa da genel anlamda yetersiz kaldı.
SOFİANE FEGHOULİ
Herkes ondan daha çok koşup dikine gitmesini beklerken, Feghouli daha çok yan pasları tercih etti. Beklentilerin altında kalan bir diğer isim de Feghouli’ydi.
HENRY ONYEKURU
İlk yarıda takım olarak kötü oynayan Galatasaray’da bir şeyler yapmaya en çok çalışan isim Henry Onyekuru’ydu. Ancak ilk devre girdiği net pozisyonu değerlendiremeyince, adeta saç baş yoldurttu. Cimbom onun sayesinde daha çok sol kanattan tehlike yarattı.
MBAYE DİAGNE
Galatasaray’la henüz 2. maçına çıkan Diagne’nin ciddi bir uyum problemi yaşadığı net şekilde görüldü. 90 dakika boyunca net bir gol pozisyonuna giremedi.
MARİANO
Fatih Terim’in hücum gücünü arttırmak için 73’te Linnes’in yerine oyuna aldığı Mariano, kalan bölümde bu beklentiyi boşa çıkardı. Bazı pozisyonlarda yaptığı top kayıpları da dikkat çekti.
SİNAN GÜMÜŞ
Teknik direktör Fatih Terim, yenilen 2. golden sonra risk alıp Ndiaye’nin yerine Sinan’ı oyuna sürdü. Ancak Sinan da tıpkı Mariano gibi kalan bölümde etkisizdi.
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